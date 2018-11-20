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    «Реал» может купить у «Коринтианса» Педриньо и отдать его в аренду «Вальядолиду»

    «Реал» заинтересовался полузащитником «Коринтианса» Педриньо.

    20-летний футболист преимущественно играет на правом фланге атаки, но может сыграть и на позиции левого вингера и атакующего хавбека. Мадридцы хотят согласовать трансфер бразильца уже в январе.

    Контракт Педриньо с «Коринтиансом» рассчитан до декабря 2020 года. Сумма отступных по договору составляет 50 миллионов евро. Не исключен вариант, при котором «Реал» подпишет хавбека и отдаст его в аренду в «Вальядолид», чтобы он получал игровую практику.

    В этом сезоне Педриньо провел 38 матчей в чемпионате Бразилии и Кубке Либертадорес и записал на свой счет четыре результативные передачи.

    Источник: As

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    20.11.2018 16:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11484

      alp 20 ноября 2018, 21:35

      ох и намучился бы этот парень в России!!!!!! ))))

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      Рейтинг: +101251

      zigbert 20 ноября 2018, 17:53

      Купить в свой состав и отдать в аренду ,это в стиле Реала.

      3
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      Рейтинг: +12484

      DeStar 20 ноября 2018, 16:53

      хахаахаха ДАВАЙ ВСЕХ КУПИМ и отдадим в аренду, мы ж ( реал) олени. мы купим дырявого куртуа нахрен не нужного, и наотдаем в аренду - ковачича, не будем забирать хамеса, отдадим ашраафа в БД ( а он там божит), отдадим Тео , а потом будем играть в защите с регульоном, санчезом ( или как его там) , рамосом и одриосолой в защите, и с 1 полузащитником на банке, Потому что никого больше нет)

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 20 ноября 2018, 16:40

      хорошая у футболиста фамилия.... для русского слова....

      0
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