«Реал» может купить у «Коринтианса» Педриньо и отдать его в аренду «Вальядолиду»

«Реал» заинтересовался полузащитником «Коринтианса» Педриньо.

20-летний футболист преимущественно играет на правом фланге атаки, но может сыграть и на позиции левого вингера и атакующего хавбека. Мадридцы хотят согласовать трансфер бразильца уже в январе.

Контракт Педриньо с «Коринтиансом» рассчитан до декабря 2020 года. Сумма отступных по договору составляет 50 миллионов евро. Не исключен вариант, при котором «Реал» подпишет хавбека и отдаст его в аренду в «Вальядолид», чтобы он получал игровую практику.

В этом сезоне Педриньо провел 38 матчей в чемпионате Бразилии и Кубке Либертадорес и записал на свой счет четыре результативные передачи.