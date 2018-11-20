Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Джеррард: «Золотой мяч» должен выиграть чемпион мира. Или же Роналду или Месси»

    Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард назвал главных, по его мнению, претендентах в борьбе за престижную премию индивидуальную «Золотой мяч». Британский специалист считает, что награда должна достаться представителю сборной Франции, победившей этим летом на чемпионате мира-2018.

    «Золотой мяч» должен выиграть чемпион мир, который стабильно выступает на протяжении всего года. Наиболее очевидные претенденты – Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе.

    Но никогда нельзя исключать Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Награда должна достаться кому-то из этой четверки», – сказал Джеррард.

    Церемония вручения «Золотого мяча-2018» состоится 3 декабря.

    Источник: France Football

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.11.2018 12:40
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +254

      fabio_c 20 ноября 2018, 15:31

      рассудил так рассудил. всё понятно сразу.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 20 ноября 2018, 14:38

      гризманн

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      ADD750 20 ноября 2018, 13:58

      ЗЛАТАН ИБРАГИМОВИЧ... больше никто не достоин..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1702

      altezzik 20 ноября 2018, 13:17

      Л - Логика.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 