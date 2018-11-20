Джеррард: «Золотой мяч» должен выиграть чемпион мира. Или же Роналду или Месси»

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард назвал главных, по его мнению, претендентах в борьбе за престижную премию индивидуальную «Золотой мяч». Британский специалист считает, что награда должна достаться представителю сборной Франции, победившей этим летом на чемпионате мира-2018.

«Золотой мяч» должен выиграть чемпион мир, который стабильно выступает на протяжении всего года. Наиболее очевидные претенденты – Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе.

Но никогда нельзя исключать Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Награда должна достаться кому-то из этой четверки», – сказал Джеррард.

Церемония вручения «Золотого мяча-2018» состоится 3 декабря.