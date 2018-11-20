Лучший бомбардир Бундеслиги Йович: «У меня будет блестящая карьера»

Нападающий «Айнтрахта» из Франкфурта Лука Йович хочет добиться блестящей карьеры.

«Нужно продолжать действовать в том же духе. В этом случае, думаю, у меня будет блестящая карьера», – сказал Йович.

На данный момент 20-летний футболист сборной Сербии с девятью голами лидирует в гонке бомбардиров Бундеслиги.

Права на футболиста принадлежат «Бенфике». Ранее появилась информация об интересе к нему со стороны «Баварии», «Барселоны» и «Ливерпуля».