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    Лучший бомбардир Бундеслиги Йович: «У меня будет блестящая карьера»

    Нападающий «Айнтрахта» из Франкфурта Лука Йович хочет добиться блестящей карьеры.

    «Нужно продолжать действовать в том же духе. В этом случае, думаю, у меня будет блестящая карьера», – сказал Йович.

    На данный момент 20-летний футболист сборной Сербии с девятью голами лидирует в гонке бомбардиров Бундеслиги.

    Права на футболиста принадлежат «Бенфике». Ранее появилась информация об интересе к нему со стороны «Баварии», «Барселоны» и «Ливерпуля».

    Источник: Bild

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    20.11.2018 11:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8770

      Tiger Altaica 22 ноября 2018, 10:21

      Дай бог, только не надо ловить "звезду" и тогда возможно всё будет блестяще.)

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