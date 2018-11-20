Суд над Аленичевым состоится в течение месяца

В течение месяца состоится суд о лишении водительских прав главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева, который обвиняется в вождении в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел вечером 17 ноября.

«Суд должен состояться в течение месяца. Заседание пройдет в Кировском суде», – рассказал представитель ГИБДД Красноярского края.

По закону нарушителю грозит от полутора до трех лет лишения права управления автомобилем и штраф в размере 30 тысяч рублей.

Аленичев утверждает, что за ним следят. До этого его обвинили в езде пьяным