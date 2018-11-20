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    Суд над Аленичевым состоится в течение месяца

    В течение месяца состоится суд о лишении водительских прав главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева, который обвиняется в вождении в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел вечером 17 ноября.

    «Суд должен состояться в течение месяца. Заседание пройдет в Кировском суде», – рассказал представитель ГИБДД Красноярского края.

    По закону нарушителю грозит от полутора до трех лет лишения права управления автомобилем и штраф в размере 30 тысяч рублей.

    Аленичев утверждает, что за ним следят. До этого его обвинили в езде пьяным

    Источник: «Р-Спорт»

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    20.11.2018 10:06
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 20 ноября 2018, 17:03

      Не понятно - почему Дмитрий отказался от медицинского освидетельствования? Не надо никого вводить в заблуждение.

      3
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      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. 20 ноября 2018, 13:17

      Когда "Димон" был членом Совета Федерации(2009) уже было ДТП с его участием и виной,с места аварии он скрылся,обложив всех и вся..
      И ничего ему за это не было..
      Даже видео из инета исчезло.

      Сейчас он не зам Грызлова,да и едросс ещё тот(был чуть ли не главный прогульщик в Думе)
      Так что суд скорее будет справедлив.
      Кстати на нынешнем(пусть и плохоньком)видео поведение Д.А. подозрительно..

      1
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      Рейтинг: +16625

      афоня72 20 ноября 2018, 12:11

      Человек общественный, был бы слесарь мы бы даже не обсуждали..
      а так глядите каждый имеет, что сказать....

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 20 ноября 2018, 11:42

      Кокорин, Мамаев, Аленичев..., кто следующий? По идее должен быть Гиннер.

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      Рейтинг: +7396

      Старикан 20 ноября 2018, 11:22

      Ну началось...а казнить когда будут?

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      Рейтинг: +7396

      Старикан > sssrspartak 20 ноября 2018, 21:10

      Это как запятую поставят...

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      Рейтинг: +250

      Vitaly1960 20 ноября 2018, 11:00

      Ничего, личного шофёра заведёт, целее будет! Опять же за употребление никакой ответственности. И машину за это время можно обновить. Тем более, что в Красноярске она может уже и не понадобиться, не век же там жить, всё равно в Москву перебираться. Вообщем, плюсов даже больше!

      1
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      Рейтинг: +1126

      richi > Vitaly1960 20 ноября 2018, 12:29

      А в Москве вообще на метро можно ездить.

      1
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 20 ноября 2018, 10:54

      Нечего было контракт такой предлагать тренеру, что теперь всеми способами добиваться чтобы он сам подал в отставку, чтобы не выплачивать компенсацию. Дмитрий Аленичев боец, не сдастся, все соки выжмет из руководства клуба

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      Рейтинг: +2467

      Аид666 > juvseriy 20 ноября 2018, 17:50

      Бред... клуб его набухивал? клуб заставил его не проходить мед. освидетельствование? даже с манией преследования - дыхни в трубку, съезди с ГИБДД на мед. освидетельствование или в течении часа в независимую... НО НЕТ, мы откажемся и побежим скорее давать вью Спорт-Экспрессу... Какой профит клубу, если за это 30к штраф и заберут права?

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      Рейтинг: +624

      juvseriy > Аид666 20 ноября 2018, 22:33

      Ну это уже его проблемы, на такси поездит) А клубу главное чтобы он сам ушел

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 ноября 2018, 10:39

      Теперь малейший повод будут предавать огласке и муссировать в СМИ, как и на просторах интернета. Это рейтинги, посетители и подписка, а за ними и реклама денежная...

      5
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 20 ноября 2018, 10:34

      Не понимаю, почему столько шума вокруг этого инцидента. Это обычная, рядовая ситуация. Гражданин, управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. И что??? У нас любой гражданин, имеет право так делать и быть потом наказанным за свои действия. Аленичев, что не человек и не имеет права ошибиться и нарушить КоАП!!! Ничего страшного, заплатит штраф, походит 1,5 пешком и всё!

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      Рейтинг: +799

      амани > Болельщик Реал Мадрида 20 ноября 2018, 10:36

      это не рядовая ситуация, это известный футболист, обладатель кубка лиги чемпионов!!

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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF > амани 20 ноября 2018, 10:54

      И что теперь, его лишили звания человека и право на личную жизнь?
      Если бы про вас писала вся желтая пресса и выворачивала на изнанку личную жизнь, как бы вы отнеслись к этому.
      Я еще удивлен, что Мамаева с Кокориным перестали полоскать, они уже прощены?

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      Рейтинг: +18522

      ilichkadr > Retiremen_VMF 20 ноября 2018, 12:20

      Ну, нельзя же одно и тоже полоскать столь длительное время. Могут дыры образоваться. СМИ и те понимают, что долго об одном и том говорить нельзя. Чуток Аленичева пополощат, а там глядишь и что-то новенькое всплывёт. Плохо, что это Красноярск, а не Москва или Питер.

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      Рейтинг: +799

      амани > Retiremen_VMF 21 ноября 2018, 12:05

      согласен с тобой......ты прав!

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      Рейтинг: +203

      Deniskl 20 ноября 2018, 10:26

      Сложившаяся ситуация - это чистой воды подстава! Только вот Дмитрию Аленичеву от этого не легче... За формальный отказ от мед. освидетельствования прав лишат 100 %. Жаль.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Deniskl 20 ноября 2018, 10:56

      Если всё было ,как Аленичев говорит,там всю шайку ,кто подставу организовал нужно на нары отправлять.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Persona_non_Grata 20 ноября 2018, 12:46

      Никакой проблемы для спецслужб раскрыть правду нет.Но команду накрыть всю шайку скорей всего не дадут.Ощущение, что система пошла в разнос.

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