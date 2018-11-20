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    Ари: «Со Швецией сможем сыграть лучше, чем с Германией»

    Нападающий «Краснодара» и сборной России Ари​ рассказал, что готов выложиться на сто процентов в предстоящем матче шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА против Швеции.

    «Очень рад дебюту в сборной России, но, к сожалению, он сложился не столь удачно. Нам противостоял очень сильный соперник, мы не сумели сдержать напор немцев.

    Впереди не менее сложный матч против шведов. Уверен, что мы можем сыграть лучше. Для нас победа в этой встрече крайне важна, и мы выложимся по полной», – сказал Ари.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА Швеция – Россия состоится во вторник, 20 ноября, в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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    Источник: «Известия»

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    20.11.2018 09:16
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 20 ноября 2018, 16:51

      Выложится по полной это правильно. А тебе Ари надо быть внимательным и не лезть в офсайд.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +6191

      subbotaspartak 20 ноября 2018, 16:14

      Кто даёт слово этому никто...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6346

      Добрый Бобер 20 ноября 2018, 15:37

      У вас особого выбора нет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7067

      Рубинище 20 ноября 2018, 14:46

      За последнюю неделю, Ари уже полностью ощутил всю полноту русской души. столько нового о себе узнал. Но такой нап нам нужен, дыры закрывать пока сидят некоторые и лечатся набирают форму другие.

      2
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      Рейтинг: +11581

      alex1951 20 ноября 2018, 14:03

      Ты Ари ,то не ори,лучше делом докажи.

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 20 ноября 2018, 12:54

      да вы все так под копирку говорите мы мы мы сможем сможем сможем по полно по полной...………...

      2
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      Рейтинг: +2695

      АЛЕКС 58 20 ноября 2018, 10:21

      Лучше,это 1-3. Опять чмошник лысый оправдываться будет!

      2
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      Рейтинг: +12213

      ВетеR 20 ноября 2018, 10:16

      Лучше,это на один меньше пропустить ?)

      3
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      Рейтинг: +301

      23igkra 20 ноября 2018, 09:58

      Уж постарайтесь

      3
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