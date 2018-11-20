Ари: «Со Швецией сможем сыграть лучше, чем с Германией»

Нападающий «Краснодара» и сборной России Ари​ рассказал, что готов выложиться на сто процентов в предстоящем матче шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА против Швеции.

«Очень рад дебюту в сборной России, но, к сожалению, он сложился не столь удачно. Нам противостоял очень сильный соперник, мы не сумели сдержать напор немцев.

Впереди не менее сложный матч против шведов. Уверен, что мы можем сыграть лучше. Для нас победа в этой встрече крайне важна, и мы выложимся по полной», – сказал Ари.

Матч шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА Швеция – Россия состоится во вторник, 20 ноября, в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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