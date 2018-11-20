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    Алексей Миранчук: «Хочется занять первое место в группе»

    Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук рассказал о настрое команды перед матчем со Швецией в рамках заключительного тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

    «При любых раскладах мы выходили бы на матч со шведами с мыслями только о победе.

    Болельщики ждут от нас положительных результатов. И нам самим хочется занять первое место в группе», – сказал Миранчук.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА Швеция – Россия состоится во вторник, 20 ноября, в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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    Источник: «Известия»

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    20.11.2018 06:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +95

      саня ле 21 ноября 2018, 00:09

      действительно хочется! забивай.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 ноября 2018, 09:09

      Сегодня и увидим насколько все эти желания наших игроков соответствуют их возможностям...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 20 ноября 2018, 07:30

      Вперед!!!

      0
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