Алексей Миранчук: «Хочется занять первое место в группе»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук рассказал о настрое команды перед матчем со Швецией в рамках заключительного тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

«При любых раскладах мы выходили бы на матч со шведами с мыслями только о победе.

Болельщики ждут от нас положительных результатов. И нам самим хочется занять первое место в группе», – сказал Миранчук.

Матч шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА Швеция – Россия состоится во вторник, 20 ноября, в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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