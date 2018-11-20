Классон назвал лучшего игрока сборной России

Полузащитник «Краснодара» и сборной Швеции Виктор Классон назвал решающим матч против России в рамках Лиги наций УЕФА.

«У нас была очень важная игра с турками, в которой нам удалось добиться нужного результата. Теперь нас ждет решающий матч против российской команды.

У вас очень хорошая сборная. Особенно могу выделить Артема Дзюбу. Он очень мощный нападающий, сильный игрок», – сказал Классон.

Матч шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА Швеция – Россия состоится во вторник, 20 ноября, в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Завтра против нас сыграет новый лидер «Краснодара». Он лучший футболист Швеции и не любит русские морозы

У сборной России проблемы, но фанаты радуются вызову Щенникова

Россия не выиграла досрочно группу Лиги наций. Но шанс все равно хороший