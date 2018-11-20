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    Классон назвал лучшего игрока сборной России

    Полузащитник «Краснодара» и сборной Швеции Виктор Классон назвал решающим матч против России в рамках Лиги наций УЕФА.

    «У нас была очень важная игра с турками, в которой нам удалось добиться нужного результата. Теперь нас ждет решающий матч против российской команды.

    У вас очень хорошая сборная. Особенно могу выделить Артема Дзюбу. Он очень мощный нападающий, сильный игрок», – сказал Классон.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА Швеция – Россия состоится во вторник, 20 ноября, в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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    Источник: «Известия»

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    20.11.2018 06:08
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 20 ноября 2018, 15:33

      Конечно Дзюба блистал на ЧМ ,но сейчас он нет в оптимальной форме.

      4
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      ...
      Рейтинг: +7960

      FanatSerj > zigbert 20 ноября 2018, 22:06

      я бы даже больше сказал, у нас к зиме по обычаю практически все не в оптимальной форме.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 20 ноября 2018, 08:36

      хотя бы ничейка....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +67857

      portero 20 ноября 2018, 08:32

      Дзюба сильный - внушительные габариты, но по футбольному он всё же деревяшка.

      7
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > portero 20 ноября 2018, 12:33

      Ну по сравнению с Заболотным от Бог. Удар у него на порядок лучше и в эпизоде Дзюба может спокойно разобраться.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67857

      portero > Евгений Агеев 20 ноября 2018, 19:04

      Заболотный....ну с этим другом даааа, тот чего то боится, то мяч потерять, то пробить по воротам, пас дать.. зачем его в сборную берут в Тосно он играл , а здесь всего боится.. главное контракт потерять, страх всё перебил

      4
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      Рейтинг: +3298

      Опорник84 20 ноября 2018, 06:52

      Посмотрим сегодня на лучшего футболиста страны!

      2
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      Рейтинг: +677

      vodomut 20 ноября 2018, 06:43

      все наши так себе

      0
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