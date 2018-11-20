Гризманн хотел бы видеть Зидана во главе сборной Франции

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн поделился мнением о том, кто мог бы заменить нынешнего главного тренера команды Дидье Дешама.

«Я не знаю, как долго Дешам будет в сборной. Он заработал уважение к себе, я думаю, он останется в этой должности так долго, как захочет. Дешам проделал невероятную работу

Думаю, Зидан был бы самым лучшим доступным тренером для Франции», – сказал Гризманн.

Ранее сообщалось о том, что Зидан может возглавить «Баварию».