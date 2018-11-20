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    Гризманн хотел бы видеть Зидана во главе сборной Франции

    Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн поделился мнением о том, кто мог бы заменить нынешнего главного тренера команды Дидье Дешама.

    «Я не знаю, как долго Дешам будет в сборной. Он заработал уважение к себе, я думаю, он останется в этой должности так долго, как захочет. Дешам проделал невероятную работу

    Думаю, Зидан был бы самым лучшим доступным тренером для Франции», – сказал Гризманн.

    Ранее сообщалось о том, что Зидан может возглавить «Баварию».

    Источник: ESPN

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    20.11.2018 01:58
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 20 ноября 2018, 15:26

      Рано Антуан списывать Дешама ,он так много сделал для сборной Франции.

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 20 ноября 2018, 05:42

      Хорошая идея!

      0
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      Рейтинг: -22

      pavefrolov 20 ноября 2018, 05:24

      вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- http://tok.pw/blodka

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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 20 ноября 2018, 05:20

      Свое мнение об этом вслух лучше не говорить.

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