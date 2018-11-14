«Бавария» предложила Зидану пост главного тренера

«Бавария» сделала предложение Зинедину Зидану. Руководство мюнхенцев хочет, чтобы француз возглавил команду по окончании нынешнего сезона.

В клубе недовольны работой нынешнего главного тренера Нико Ковача. Под его руководством «Бавария» занимает пятое место в Бундеслиге.

Последним клубом Зидана был «Реал». Вместе с мадридцами специалист трижды подряд выиграл Лигу чемпионов.