«Бавария» предложила Зидану пост главного тренера

врятли с нынешним составом Баварии что то можно выиграть....все основополагающие игроки безусловно великие и уже легендарные,но всему свое время........Рибери,Роббен и некоторые другие уже староваты для сверх задач,а что делать дальше похоже незнает и само руководство
«Бавария» сделала предложение Зинедину Зидану. Руководство мюнхенцев хочет, чтобы француз возглавил команду по окончании нынешнего сезона.
В клубе недовольны работой нынешнего главного тренера Нико Ковача. Под его руководством «Бавария» занимает пятое место в Бундеслиге.
Последним клубом Зидана был «Реал». Вместе с мадридцами специалист трижды подряд выиграл Лигу чемпионов.