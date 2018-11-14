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    «Бавария» предложила Зидану пост главного тренера

    «Бавария» сделала предложение Зинедину Зидану. Руководство мюнхенцев хочет, чтобы француз возглавил команду по окончании нынешнего сезона.

    В клубе недовольны работой нынешнего главного тренера Нико Ковача. Под его руководством «Бавария» занимает пятое место в Бундеслиге.

    Последним клубом Зидана был «Реал». Вместе с мадридцами специалист трижды подряд выиграл Лигу чемпионов.

    Источник: El Chiringuito

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    14.11.2018 00:51
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 15 ноября 2018, 10:57

      врятли с нынешним составом Баварии что то можно выиграть....все основополагающие игроки безусловно великие и уже легендарные,но всему свое время........Рибери,Роббен и некоторые другие уже староваты для сверх задач,а что делать дальше похоже незнает и само руководство

      0
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      Рейтинг: +187

      teodogat 14 ноября 2018, 20:56

      Зашибись, по окончании сезона... а этот сезон согласились уже что коту под хвост?

      0
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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А 14 ноября 2018, 16:27

      Сегодняшняя Бавария это не клуб для Зидана ... Баварии нужна огромная перестройка , в Реале же Зидан во первых - сбежал когда понял что состав нужно перестраивать , а во вторых за все три года состав почти и не обновлял ... В таких условиях он никогда не работал и не факт , что справится

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 14 ноября 2018, 14:07

      Пусть подумает ,время у него на раздумывание вагон и маленькая тележка.

      1
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      Рейтинг: +135

      Djebrael 14 ноября 2018, 10:42

      Неплохой вариант для обоих сторон....

      8
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 14 ноября 2018, 09:57

      все возможно, конечно, но не думаю, что Зидан пойдет в Баварию

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 ноября 2018, 08:18

      Если Зидан придёт в "Баварию", то он заметно обновит состав команды. Пусть боссы готовят еврики.

      3
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      Рейтинг: +142

      SERG63 14 ноября 2018, 07:17

      С Зиданом у Баварии дела пойдут...

      0
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      Рейтинг: +5679

      Дядя Серёжа 14 ноября 2018, 07:07

      А Спартак не знал, что Зидан свободен?

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 14 ноября 2018, 05:31

      посмотрим, где с нового сезона начнут Зидан и Конте

      1
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