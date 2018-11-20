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    Лига наций. Германия упустила победу над Голландией, Промес забил гол

    Германия сыграла вничью с Голландией в матче 6-го тура Лиги наций – 2:2. К середине второго тайма голландцы проигрывали 0:2, но благодаря голам полузащитник Квинси Промеса и защитника Вирджила ван Дейка добилась ничьей.

    Германия заняла последнее место в группе, Голландия поднялась на первую строчку и вышла в плей-офф.

    Лига наций. Лига А, 6 тур, группа 1

    Германия – Голландия – 2:2 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Вернер, 9; 2:0 – Сане, 20; 2:1 – Промес, 85; 2:2 – ван Дейк, 90+1.

    Германия: Нойер, Керер, Хуммельс, Кроос, Вернер (Кроос, 63), Шульц, Зюле, Рюдигер, Сане (Горетцка, 80), Гнабри (Мюллер, 66).

    Голландия: Силлессен, Тете, де Лигт, ван Дейк, Блинд, де Рун, де Йонг, Вейналдум (Вильена, 60), Промес, Депай, Бабел (Дилросун, 45; Люк де Йонг, 66).

    Предупреждения: Хуммельс, 14; Кроос, 52; Киммих, 68 – Вейналдум, 38.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    20.11.2018 00:41
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 20 ноября 2018, 15:11

      Никто не ожидал такого результата. Ведя 2:0 немцы умудрились пропустить на последних минутах.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 ноября 2018, 08:38

      Обе команды весь матч играли на высоких скоростях и в концовке высоким прессингом голландцы немцев прихватили и таки дожали, забив два гола и заняли первое место в группе. Нашим игра на таких скоростях и 10 минут не подвластна...

      2
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      Рейтинг: +701

      Хведя 20 ноября 2018, 07:32

      Вот что ни говори, как ни ругайся, как ни называй "совпадением", но факт: едва Промес свалил из "Спартака", так сборная Голландии запылила.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1164

      Karpathian 20 ноября 2018, 05:28

      божечки, Голландия разыгралась

      0
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 20 ноября 2018, 05:27

      Вот так выбили Францию из финала.

      0
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      Рейтинг: -22

      pavefrolov 20 ноября 2018, 05:22


      Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://gg.gg/pressdoma

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 20 ноября 2018, 03:27

      Голландцы очнулись? Будущие финалисты ЧЕ-2020 как минимум...Если будут прогрессировать, то всё возможно..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 20 ноября 2018, 01:59

      Молодец Антоха.
      Так держать !!!

      2
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      Рейтинг: +17247

      vick-north-west 20 ноября 2018, 01:13

      Ну вот, наконец-то в футбол не всегда выигрывают немцы...

      3
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 20 ноября 2018, 00:50

      Отлично Промес так держать.

      4
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