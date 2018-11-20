Лига наций. Германия упустила победу над Голландией, Промес забил гол

Германия сыграла вничью с Голландией в матче 6-го тура Лиги наций – 2:2. К середине второго тайма голландцы проигрывали 0:2, но благодаря голам полузащитник Квинси Промеса и защитника Вирджила ван Дейка добилась ничьей.

Германия заняла последнее место в группе, Голландия поднялась на первую строчку и вышла в плей-офф.

Лига наций. Лига А, 6 тур, группа 1

Германия – Голландия – 2:2 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Вернер, 9; 2:0 – Сане, 20; 2:1 – Промес, 85; 2:2 – ван Дейк, 90+1.

Германия: Нойер, Керер, Хуммельс, Кроос, Вернер (Кроос, 63), Шульц, Зюле, Рюдигер, Сане (Горетцка, 80), Гнабри (Мюллер, 66).

Голландия: Силлессен, Тете, де Лигт, ван Дейк, Блинд, де Рун, де Йонг, Вейналдум (Вильена, 60), Промес, Депай, Бабел (Дилросун, 45; Люк де Йонг, 66).

Предупреждения: Хуммельс, 14; Кроос, 52; Киммих, 68 – Вейналдум, 38.

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