Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Газинский: «Со Швецией нам хватит ничьей, но думать о ней не будем»

    Полузащитник сборной России Юрий Газинский поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги наций против Швеции. Игра пройдет завтра, 20 ноября.

    – Что вам говорят футболисты сборной Швеции, с которыми вы играли в «Краснодаре»?

    – С Гранквистом мы сейчас не на связи. С Виктором Классоном парой слов обмолвились по поводу матча. Какие-то нюансы по поводу его игры подскажу ребятам. В целом выделять их двоих не хотелось бы, у шведов хорошая команда, будем готовиться именно к тому, чтобы противостоять всей команде.

    – На матче не будет аншлага, ваше отношение к этому?

    – Конечно, приятно играть при полных трибунах, но я согласен со Станиславом Саламовичем: сколько зрителей придет, столько и придет. С точки зрения турнирного результата нам хватит ничьей, но думать о ней не будем. Ведь у каждого есть амбиции, и хочется победить.

    Россия не выиграла досрочно группу Лиги наций. Но шанс все равно хороший

    Большой вопрос по сборной России сейчас – натурализованные футболисты. Ари – вызвали заслуженно? 5 легионеров за 3 года – нормально? Лимит – он зачем тогда нужен? Обсуждаем все это в новом выпуске подкаста, послушайте:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: Официальный сайт РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.11.2018 20:33
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 20 ноября 2018, 14:12

      Пока счет 0:0 ,мы ведем.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -29

      gradoveivan 19 ноября 2018, 23:40

      Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помeленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров.Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---- http://xx.org.ua/nefedov

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2410

      baden69 19 ноября 2018, 22:52

      Раз говорите, что хватит и ничьей, то и играть будете на нее...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1607

      koli4ka 19 ноября 2018, 22:33

      Так вам хватит,или давайте не будем???конкретней Юра выражайтесь,а не как на небезызвестном рынке...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 19 ноября 2018, 22:04

      Да вы уже о ничьей думаете.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 19 ноября 2018, 21:03

      Если хватит ничьей, - тогда проиграют.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 ноября 2018, 20:57

      в заголовке о ничьей будем думать а он сказал что не будем думать? опечатка как всегда

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 