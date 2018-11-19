Газинский: «Со Швецией нам хватит ничьей, но думать о ней не будем»

Полузащитник сборной России Юрий Газинский поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги наций против Швеции. Игра пройдет завтра, 20 ноября.

– Что вам говорят футболисты сборной Швеции, с которыми вы играли в «Краснодаре»?

– С Гранквистом мы сейчас не на связи. С Виктором Классоном парой слов обмолвились по поводу матча. Какие-то нюансы по поводу его игры подскажу ребятам. В целом выделять их двоих не хотелось бы, у шведов хорошая команда, будем готовиться именно к тому, чтобы противостоять всей команде.

– На матче не будет аншлага, ваше отношение к этому?

– Конечно, приятно играть при полных трибунах, но я согласен со Станиславом Саламовичем: сколько зрителей придет, столько и придет. С точки зрения турнирного результата нам хватит ничьей, но думать о ней не будем. Ведь у каждого есть амбиции, и хочется победить.

Россия не выиграла досрочно группу Лиги наций. Но шанс все равно хороший

Большой вопрос по сборной России сейчас – натурализованные футболисты. Ари – вызвали заслуженно? 5 легионеров за 3 года – нормально? Лимит – он зачем тогда нужен? Обсуждаем все это в новом выпуске подкаста, послушайте:

Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.