нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- http://tok.pw/blodka
Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Бельгии Аксель Витсель находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед».
По информации HLN, в четверг главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью посетил матч четвертого тура Лиги наций между бельгийцами и сборной Исландии (2:0), где наблюдал за действиями 29-летнего футболиста.
Витсель перешел в «Боруссию» летом этого года, подписав четырехлетний контракт. В текущем сезоне хавбек провел за дортмундцев 17 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу.
О том, как дела у «МЮ», мы разговаривали в одном из выпусков нашего подкаста «Скинь мяч». А еще там: Что случилось у Лопетеги с «Реалом»? Почему «МЮ» ничего не выигрывает? Как «Бавария» убивает немецкий футбол? Слушаем:
Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.