«Манчестер Юнайтед» интересуется Витселем

Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Бельгии Аксель Витсель находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед».

По информации HLN, в четверг главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью посетил матч четвертого тура Лиги наций между бельгийцами и сборной Исландии (2:0), где наблюдал за действиями 29-летнего футболиста.

Витсель перешел в «Боруссию» летом этого года, подписав четырехлетний контракт. В текущем сезоне хавбек провел за дортмундцев 17 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

О том, как дела у «МЮ», мы разговаривали в одном из выпусков нашего подкаста «Скинь мяч». А еще там: Что случилось у Лопетеги с «Реалом»? Почему «МЮ» ничего не выигрывает? Как «Бавария» убивает немецкий футбол? Слушаем:

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