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    «Манчестер Юнайтед» интересуется Витселем

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Бельгии Аксель Витсель находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед».

    По информации HLN, в четверг главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью посетил матч четвертого тура Лиги наций между бельгийцами и сборной Исландии (2:0), где наблюдал за действиями 29-летнего футболиста.

    Витсель перешел в «Боруссию» летом этого года, подписав четырехлетний контракт. В текущем сезоне хавбек провел за дортмундцев 17 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

    О том, как дела у «МЮ», мы разговаривали в одном из выпусков нашего подкаста «Скинь мяч». А еще там: Что случилось у Лопетеги с «Реалом»? Почему «МЮ» ничего не выигрывает? Как «Бавария» убивает немецкий футбол? Слушаем:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: HLN

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    19.11.2018 16:57
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    Комментарии7
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      Рейтинг: -29

      gradoveivan 19 ноября 2018, 23:41

      нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- http://tok.pw/blodka

      -2
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 19 ноября 2018, 21:59

      Витселя можно назвать системообразующим игроком Боруссии. Игрок очень качественный и ценный.

      3
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      Рейтинг: +9770

      САДЫЧОК 19 ноября 2018, 19:43

      Уважаю Витселя , лично жал руку ему ..НО он медленный игрок, много не точных пасов , и почему то принимает спиной к воротам мячи , хотя является полузащитником , расспасовщиком

      -1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 ноября 2018, 18:47

      Мауру нужны игроки здесь и сейчас, а что будет после него в клубе ему фиолетово.

      2
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      Рейтинг: +106

      DSmoto 19 ноября 2018, 18:25

      Мауриньо просто фанат бельгийского диско

      0
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      Рейтинг: +5930

      Павелий 19 ноября 2018, 17:37

      После того, как он статистом стоял перед вратарём в момент, когда Эльведи забивал 4-й гол в ворота Бельгии, я бы его даже в ФНЛ не взял.

      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 19 ноября 2018, 17:11

      Карьера Витселя - сплошные взлеты и падения.

      0
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