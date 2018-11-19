«Боруссия» не отпустит Пулишича в другой клуб до конца сезона

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба полузащитника Кристиана Пулишича.

Ранее сообщалось, что 20-летний футболист может перебраться в АПЛ в зимнее трансферное окно. На американца претендуют «Челси», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Его стоимость оценивается в 70 миллионов фунтов стерлингов.

«Мы знаем об этих слухах в течение многих лет. «Боруссия» планируем продолжить сотрудничество с Пулишичем, по крайней мере до конца сезона.

Все равно Кристиан нам понадобится в значительной степени», – сказал Цорк.

Контракт Пулишича с дортмундцами истекает летом 2020 года.