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    «Боруссия» не отпустит Пулишича в другой клуб до конца сезона

    Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба полузащитника Кристиана Пулишича.

    Ранее сообщалось, что 20-летний футболист может перебраться в АПЛ в зимнее трансферное окно. На американца претендуют «Челси», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Его стоимость оценивается в 70 миллионов фунтов стерлингов.

    «Мы знаем об этих слухах в течение многих лет. «Боруссия» планируем продолжить сотрудничество с Пулишичем, по крайней мере до конца сезона.

    Все равно Кристиан нам понадобится в значительной степени», – сказал Цорк.

    Контракт Пулишича с дортмундцами истекает летом 2020 года.

    Источник: Kicker

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    19.11.2018 12:59
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