«Челси» опережает «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» в борьбе за Пулишича. 20-летний игрок оценивается в 70 миллионов 

Полузащитник «Боруссии» Д Кристиан Пулишич может покинуть команду в зимнее трансферное окно.

По информации Daily Mail, «Челси» опережает другие клубы АПЛ в борьбе за 20-летнего футболиста. Контракт Пулишича с «Боруссией» рассчитан до 2020 года, сумма трансфера оценивается в 70 миллионов фунтов стерлингов.

Сообщается, что «Челси» хочет заключить сделку в январе. Также на футболиста претендуют «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

Ранее в интервью Пулишич не исключил переезд в АПЛ в будущем.