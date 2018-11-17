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    «Челси» опережает «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» в борьбе за Пулишича. 20-летний игрок оценивается в 70 миллионов 

    Полузащитник «Боруссии» Д Кристиан Пулишич может покинуть команду в зимнее трансферное окно.

    По информации Daily Mail, «Челси» опережает другие клубы АПЛ в борьбе за 20-летнего футболиста. Контракт Пулишича с «Боруссией» рассчитан до 2020 года, сумма трансфера оценивается в 70 миллионов фунтов стерлингов.

    Сообщается, что «Челси» хочет заключить сделку в январе. Также на футболиста претендуют «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

    Ранее в интервью Пулишич не исключил переезд в АПЛ в будущем.

    Источник: Daily Mail

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    17.11.2018 01:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1307

      21082014 18 ноября 2018, 13:26

      хватит уж дербанить Боруссию.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy 17 ноября 2018, 05:29

      На место Азара

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17247

      vick-north-west 17 ноября 2018, 03:40

      Челсюкам надо свежую кровь, иначе никак.
      Кстати, что-то его данные не привели в заметке? Сезон текущий - 7 матчей в бундеслиге, 1 гол, в ЛЧ -3 матча, 1 гол Брюгге с замены. Предыдущий сезон 17/18 - 32 матча в бундеслиге также за Боруссию - 4 гола. Сезон 16/17 - 29 матчей/ 3 гола, сезон 15/16 - 9 матчей/ 2 гола всё так же за Боруссию. Кристиан - игрок сборной США, отыграл 15-го все 90 минут с англичанами (0:3).

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