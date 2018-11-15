Пулишич думает о переезде из Бундеслиги в АПЛ. Им интересуются «Ливерпуль», «Челси» и «Тоттенхэм»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич рассматривает вариант продолжения своей карьеры в английской Премьер-лиге.

«Боруссия» проводит отличный сезон, чем я и наслаждаюсь сейчас. Я стараюсь отстраниться от трансферных слухов. Знаю, что они неизбежны, но сейчас для меня приоритетом является «Боруссия».

АПЛ? Многие футболисты с детства мечтают об этой лиге. Так почему бы и мне однажды не поиграть там?» – сказал Пулишич.

Ранее сообщалось, что в услугах 20-летнего американца были заинтересованы «Ливерпуль», «Челси» и «Тоттенхэм».