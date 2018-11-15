Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Пулишич думает о переезде из Бундеслиги в АПЛ. Им интересуются «Ливерпуль», «Челси» и «Тоттенхэм»

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич рассматривает вариант продолжения своей карьеры в английской Премьер-лиге.

    «Боруссия» проводит отличный сезон, чем я и наслаждаюсь сейчас. Я стараюсь отстраниться от трансферных слухов. Знаю, что они неизбежны, но сейчас для меня приоритетом является «Боруссия».

    АПЛ? Многие футболисты с детства мечтают об этой лиге. Так почему бы и мне однажды не поиграть там?» – сказал Пулишич.

    Ранее сообщалось, что в услугах 20-летнего американца были заинтересованы «Ливерпуль», «Челси» и «Тоттенхэм».

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.11.2018 09:07
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz 15 ноября 2018, 14:16

      Интересно было бы посмотреть на него в Ливерпуле!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 