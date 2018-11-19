Шунин: «Едем в Стокгольм, чтобы побеждать. После поражения от немцев нужно реабилитироваться»

Голкипер «Динамо» и сборной России Антон Шунин рассказал о настрое футболистов национальной команды перед заключительным матчем группового этапа Лиги наций УЕФА со Швецией.

Матч шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА Швеция – Россия состоится во вторник, 20 ноября, в 22:45 по московскому времени.

– Предстоящий матч со шведами будет иметь решающее значение для нашей команды в Лиге наций. Если бы скандинавы оступились в субботней игре с Турцией, мы бы уже заняли первое место...

– Для нас, наверное, было бы плюсом, если бы все решилось досрочно. Но мы изначально настраивались на матч со шведами как на решающий. Едем в Стокгольм, чтобы побеждать. Тем более, что после поражения от немцев нам нужно реабилитироваться.

– Нет ощущения, что после чемпионата мира болельщики стали более требовательными к сборной?

– Конечно, теперь болельщики ждут от сборной большего, хотят видеть победы в каждой игре, и это абсолютно правильно. Каждый футболист и тренер также хотят выигрывать все матчи, только с таким настроем можно прогрессировать. Наверное, болельщики ждали, что мы сможем обыграть немцев — фаворита, как это было в 1/8 ЧМ с Испанией. В этот раз не получилось, но если мы продолжим двигаться в правильном направлении, то все возможно. Мундиаль показал, что Россия может обыгрывать любых соперников.

– Удивило, когда во время матча болельщики сборной России поддерживали громче, чем немцы?

– Да, наших болельщиков было великолепно слышно. Хочется сказать им огромное спасибо, нечасто бывает такая массовая поддержка за границей. Кстати, на трибунах я увидел даже флаг «Динамо», было приятно.

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