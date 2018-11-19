Дзюба – об Ари: «Чем больше игроков хорошего качества, тем лучше»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба положительно отнесся к приглашению в национальную сборную натурализованного бразильца Ари.

«Ари? У нас хорошие отношения, мы вместе играли в «Спартаке» долгое время. Обменялись парой шуточек сейчас.

Давно друг друга знаем, общались неплохо. И сейчас рад видеть.

Это футбол, конкуренция. Чем больше игроков хорошего качества, тем лучше», – сказал Дзюба.

Матч шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА Швеция – Россия состоится во вторник, 20 ноября, в 22:45 по московскому времени.

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Большой вопрос по сборной России сейчас – натурализованные футболисты. Ари – вызвали заслуженно? 5 легионеров за 3 года – нормально? Лимит – он зачем тогда нужен? Обсуждаем все это в новом выпуске подкаста, послушайте:

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