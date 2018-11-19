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    Сеферович первым забил Бельгии хет-трик в основное время. На ЧМ-1986 это делал Беланов в овертайме

    Вчера состоялся матч шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Швейцарии и Бельгии. Игра завершилась со счетом 5:2.

    Нападающий хозяев поля Харис Сеферович оформил хет-трик в этой встрече. Для форварда «Бенфики» он стал первым в карьере в составе национальной команды.

    Этот хет-трик стал первым, забитым в ворота сборной Бельгии в основное время. Ранее три гола бельгийцам забивал нападающий сборной СССР Игорь Беланов. Он сделал это в 1/8 финала чемпионата мира-1986, но один из голов был забит в дополнительное время, на 111-й минуте.

    Источник: Gracenote

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    19.11.2018 06:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1607

      koli4ka 19 ноября 2018, 22:45

      история,как и империя имеет место повторяться и рассыпаться...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +77

      Майор Балдёжник 19 ноября 2018, 09:45

      ух

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 19 ноября 2018, 07:59

      Поздравляю )

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