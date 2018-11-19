Сеферович первым забил Бельгии хет-трик в основное время. На ЧМ-1986 это делал Беланов в овертайме

Вчера состоялся матч шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Швейцарии и Бельгии. Игра завершилась со счетом 5:2.

Нападающий хозяев поля Харис Сеферович оформил хет-трик в этой встрече. Для форварда «Бенфики» он стал первым в карьере в составе национальной команды.

Этот хет-трик стал первым, забитым в ворота сборной Бельгии в основное время. Ранее три гола бельгийцам забивал нападающий сборной СССР Игорь Беланов. Он сделал это в 1/8 финала чемпионата мира-1986, но один из голов был забит в дополнительное время, на 111-й минуте.