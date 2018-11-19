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    Дзюба: «В матче со Швецией нужно гнуть свою линию. На ничью играть нельзя, это опасно»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги наций против Швеции. Игра пройдет во вторник.

    «Понятно, что есть очень много футболистов травмированных. Это проблема для любой команды. Это проблема, но есть резервы, это шанс для других ребят. Нужно сплотиться в определенный момент и выстоять. Со Швецией будет непросто, по крайней мере первые 15-20 минут. А дальше нужно будет гнуть свою линию. На ничью играть нельзя точно, потому что это будет опасно для нас», – сказал Дзюба.

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    Источник: Официальный ютуб-канал сборной России

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    19.11.2018 02:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      nikvic46 19 ноября 2018, 09:45

      Настрой у Артема правильный.Будем ждать интересной игры.

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 19 ноября 2018, 08:08

      Прав Артёмка! Играть надо первым номером или останемся в лиге В. Удачи России!!!

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      Рейтинг: +3609

      александр п > VIPded 19 ноября 2018, 16:13

      Стас выпустит пять защитников ,двух опорников и встанут все в защите и на контрах будут ловить.

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