Дзюба: «В матче со Швецией нужно гнуть свою линию. На ничью играть нельзя, это опасно»

Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги наций против Швеции. Игра пройдет во вторник.

«Понятно, что есть очень много футболистов травмированных. Это проблема для любой команды. Это проблема, но есть резервы, это шанс для других ребят. Нужно сплотиться в определенный момент и выстоять. Со Швецией будет непросто, по крайней мере первые 15-20 минут. А дальше нужно будет гнуть свою линию. На ничью играть нельзя точно, потому что это будет опасно для нас», – сказал Дзюба.

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