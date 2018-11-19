Щенников: «Приехал сегодня после тренировки, раздался звонок, и я оперативно приехал в сборную»

Защитник ЦСКА Георгий Щенников рассказал о вызове в сборную России. Игрок прибыл в расположение команды.

«Приехал сегодня после тренировки, раздался звонок, и я оперативно приехал. За сборной следил, смотрел игру с Германией, как мне кажется и вся страна смотрела.

Я много пропустил из-за травмы, и все те дни, что сборная тренировалась, я тренировался в ЦСКА. Думаю, нет никаких проблем с физическим состоянием», – сказал Щенников.

У сборной России проблемы, но фанаты радуются вызову Щенникова