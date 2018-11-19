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    Щенников: «Приехал сегодня после тренировки, раздался звонок, и я оперативно приехал в сборную»

    Защитник ЦСКА Георгий Щенников рассказал о вызове в сборную России. Игрок прибыл в расположение команды.

    «Приехал сегодня после тренировки, раздался звонок, и я оперативно приехал. За сборной следил, смотрел игру с Германией, как мне кажется и вся страна смотрела.

    Я много пропустил из-за травмы, и все те дни, что сборная тренировалась, я тренировался в ЦСКА. Думаю, нет никаких проблем с физическим состоянием», – сказал Щенников.

    У сборной России проблемы, но фанаты радуются вызову Щенникова

    Источник: Официальный твиттер сборной России

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    19.11.2018 01:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 19 ноября 2018, 09:47

      Вызов в сборную оправдан - на левом фланге, как минимум сыграет не хуже Кудряшева, сможет сыграть и на правом. Удачи Жоре и сборной в матче со шведами!

      1
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      Рейтинг: +3541

      acor94 19 ноября 2018, 09:13

      А я не смотрел игру с Германией. Что это за сборная России, где играют негры? Ладно бы родился тут, как например Брайн Идову, вообще ничего против, а то понаехало бразильских гастарбайтеров.

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      Рейтинг: +2231

      river31 19 ноября 2018, 07:10

      Удачи в сборной Жора!!! Да и сборной удача не помешает!

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