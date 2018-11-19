Дзюба прибыл в расположение сборной России: «Я здесь, я готов. Полон сил и желания»

Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал вызов в команду. Игрок восстановился от травмы и прибыл в расположение сборной.

«Я здесь, я готов. Никаких не может быть отговорок. Если ты приехал в сборную, то ты на 100 процентов готов. Как будет дальше – посмотрим. Сейчас я полон сил и желания, а там будет решать тренерский штаб. Я здесь, я приехал, я здоров», – сказал Дзюба.

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