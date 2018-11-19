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    Дзюба прибыл в расположение сборной России: «Я здесь, я готов. Полон сил и желания»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал вызов в команду. Игрок восстановился от травмы и прибыл в расположение сборной.

    «Я здесь, я готов. Никаких не может быть отговорок. Если ты приехал в сборную, то ты на 100 процентов готов. Как будет дальше – посмотрим. Сейчас я полон сил и желания, а там будет решать тренерский штаб. Я здесь, я приехал, я здоров», – сказал Дзюба.

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    Источник: Официальный ютуб-канал сборной России

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    19.11.2018 01:37
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3298

      Опорник84 19 ноября 2018, 11:53

      Просто Дзюбиньо!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 19 ноября 2018, 11:41

      Я здесь ,я готов, я приехал ,я здоров.

      2
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 19 ноября 2018, 10:20

      хохмачь и популист не люблю таких

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 19 ноября 2018, 06:47

      Надо что бы вышел ... и забил !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 19 ноября 2018, 03:40

      Дубль шведам с тебя...

      1
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      Рейтинг: +11581

      alex1951 19 ноября 2018, 02:10

      Дзюбинатору.
      Ты здоров ?
      И ты готов?
      Так забей же пять голов,
      Говорить то мы умеем,
      Дело делать ,це сложнее...

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +979

      TUMS 19 ноября 2018, 01:47

      Молодец.

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