Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Лига наций. Швейцария забила пять голов Бельгии и вышла в плей-офф

    Швейцария разгромила Бельгию со счетом 5:2 в матче 6-го тура Лиги наций. Хет-трик оформил форвард Харис Сеферович. В составе бельгийцев дубль на счету полузащитника Торгана Азара.

    Швейцария набрала 9 очков и поднялась на первую строчку в группе. Бельгийцы с тем же количеством очков идут вторыми.

    Лига наций. Лига А. 6 тур. Группа 4

    Швейцария – Бельгия – 5:2 (3:2)

    Голы: 0:1 – Торган Азар, 2; 0:2 – Торган Азар, 17; 1:2 – Родригес (с пенальти), 26; 2:2 – Сеферович, 31; 3:2 – Сеферович, 44; 3:2 – Эльведи, 62; 4:2 – Сеферович, 82;

    Календарь Лиги A

    Турнирные таблицы Лиги A

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.11.2018 00:36
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 21 ноября 2018, 11:52

      Это фантастика!!! Нашей сборной эту игру надо смотреть по несколько раз в день.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 19 ноября 2018, 11:36

      Бельгийцы приехали за ничьей и были наказаны.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9770

      САДЫЧОК > zigbert 19 ноября 2018, 12:46

      У сильной Бельгии-очень слабый тренер !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 19 ноября 2018, 09:54

      о как..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +600

      Санёк 17 19 ноября 2018, 07:46

      Да вчера Хорваты тоже не так играли как раньше

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 19 ноября 2018, 05:56

      Молодцы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 19 ноября 2018, 05:07

      В группах побеждают те, кто должен быть вторым.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9770

      САДЫЧОК > ДАША Д 19 ноября 2018, 12:43

      Тот , кто должен быть вторым-оказался вторым !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 ноября 2018, 02:21

      вот это матч 5 мячей Бельгии натолкать охренеть??????? может не та команда была на поле

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12484

      DeStar 19 ноября 2018, 00:52

      Да. красота)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9770

      САДЫЧОК 19 ноября 2018, 00:49

      Блестящий матч ! Это скептикам турнира Лиги Наций , привет !

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11352

      knikos > САДЫЧОК 19 ноября 2018, 00:52

      Всё лучше , чем товарняки проводить . Турнир получается интересным , даже захватывающим. Что будет дальше - увидим .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 19 ноября 2018, 00:40

      Чумовая игра швейцарцев, удивили, браво.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 