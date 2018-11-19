Лига наций. Швейцария забила пять голов Бельгии и вышла в плей-офф

Швейцария разгромила Бельгию со счетом 5:2 в матче 6-го тура Лиги наций. Хет-трик оформил форвард Харис Сеферович. В составе бельгийцев дубль на счету полузащитника Торгана Азара.

Швейцария набрала 9 очков и поднялась на первую строчку в группе. Бельгийцы с тем же количеством очков идут вторыми.

Лига наций. Лига А. 6 тур. Группа 4

Швейцария – Бельгия – 5:2 (3:2)

Голы: 0:1 – Торган Азар, 2; 0:2 – Торган Азар, 17; 1:2 – Родригес (с пенальти), 26; 2:2 – Сеферович, 31; 3:2 – Сеферович, 44; 3:2 – Эльведи, 62; 4:2 – Сеферович, 82;

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