Сборная России опубликовала изображение команды с подорожником. Так пресс-служба обыграла ситуацию с травмами

В официальном твиттере сборной России появилось изображение состава команды с листом подорожника.

Подпись к публикации: «Сборная не болей».

twit text — Сборная России (@TeamRussia) 18 ноября 2018 г.

Во вторник Россия сыграет в Лиге наций со Швецией. Расположение российской команды из-за травм покинули несколько игроков.

Считается, что подорожник обладает лечебными свойствами, в интернете фотографии этого растения используют в качестве мема.

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