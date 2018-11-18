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    Сборная России опубликовала изображение команды с подорожником. Так пресс-служба обыграла ситуацию с травмами

    В официальном твиттере сборной России появилось изображение состава команды с листом подорожника.

    Подпись к публикации: «Сборная не болей».

    Во вторник Россия сыграет в Лиге наций со Швецией. Расположение российской команды из-за травм покинули несколько игроков.

    Считается, что подорожник обладает лечебными свойствами, в интернете фотографии этого растения используют в качестве мема.

    Россия не выиграла досрочно группу Лиги наций. Но шанс все равно хороший

    У сборной России проблемы, но фанаты радуются вызову Щенникова

    Источник: Официальный твиттер сборной России

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    18.11.2018 21:09
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 19 ноября 2018, 11:09

      Что поделаешь без травм не обходится ни одна команда. Искать замены задача тренера.

      2
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 19 ноября 2018, 00:04

      Сборной победы над шведами.

      1
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      Рейтинг: +3541

      acor94 18 ноября 2018, 23:08

      Ари закрыли. Видно это был его первый и последний матч. Оно и клучшему

      0
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      Рейтинг: +68

      Urland 18 ноября 2018, 22:07

      подорожником часто заменяют туалетную бумагу, так что пацаны прямо говорят, что обосрались, ну ниче, бывает.

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      Рейтинг: +205

      D A N I L 18 ноября 2018, 21:51

      Травмы никогда не способствуют хорошему результату. Будем верить в наших!!!

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      Рейтинг: +33633

      oyabun 18 ноября 2018, 21:23

      Ребятам нашим сборникам, конечно, скорейшего выздоровления. Но травмы, это неотъемлемая часть контактных видов спорта, и сборная большой страны не должна зависеть от отсутствия в ней нескольких игроков. А проблема то гораздо серьезнее - болен весь наш спорт, и футбол в частности, если не можем наскрести 11 человек на команду, представляющую 140 миллионов человек.

      5
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      Рейтинг: +5693

      _Marqella_ > oyabun 18 ноября 2018, 21:27

      Это ты болен, со спортом в нашей стране всё нормально...

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      Рейтинг: +33633

      oyabun > _Marqella_ 18 ноября 2018, 21:34

      Откуда столько агрессии у девушки то, что вы переходите на личности? Если я лично вас, как спортсмена сбоной России, обидел, то приношу свои глубочайшие извинения. А так, по существу, напомните, где и когда в командных видах спорта какая нибудь наша сборная в последние годы выигрывала? А если и происходит победа, то раз лет в 10 и это уже скорее исключение из правил.

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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > oyabun 18 ноября 2018, 21:41

      Спорт у нас в целом неболен, а вот в футбол некоторые коррективы внести можно и нужно. Например в чемпионате за ничьи очки не начислять. Игры станут намного интереснее и проблемы договорняков в низших дивизионах решаться.Хотя кому интересно моё мнение? Верил, верю и буду верить в наш футбол.

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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > oyabun 18 ноября 2018, 21:47

      Женская сборная России по гандболу. То, что первое в голову пришло. Удачи.

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      Рейтинг: +33633

      oyabun > Чуни Муни 18 ноября 2018, 21:58

      А его кто-нибудь смотрит? Футбол, хоккей, волейбол, теннис, баскетбол, спортивная гимнастика... все пока мимо. Спасибо, конечно, девчонкам из художественной гимнастики и синхронного плавания - трудятся за всех, отстаивая честь страны.

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      Рейтинг: +5693

      _Marqella_ > oyabun 18 ноября 2018, 22:02

      Олимпида по хоккею мужчины - золото !!! Сб России по волейболу мужчины победитель Лиги наций (2018), Сб России по гандболу женьщины - Олимпийское золото....Продолжить?? У нас есть прекрасные биатлонисты,фигуристы,гимнасты, всех назвать??? А ты простой дурачок-хейтер !!!

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      Рейтинг: +7396

      Старикан > _Marqella_ 18 ноября 2018, 22:34

      Здесь высказывают свои мысли и это не повод для личных оскорблений! Я бы на твоём месте извинился!

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      Рейтинг: +5693

      _Marqella_ > Старикан 18 ноября 2018, 22:39

      Где ты видишь оскорбления???

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      Рейтинг: +33633

      oyabun > Старикан 18 ноября 2018, 22:46

      Обижаться на оскорбления - значит примерять все те лохмотья, которые кто-то нам швыряет. (Омар Хайям). Бог ей судья.

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      Рейтинг: +25044

      bset 18 ноября 2018, 21:23

      SMMщик Енисея похоже в сборной подрабатывает)

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