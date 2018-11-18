Сборная России опубликовала изображение команды с подорожником. Так пресс-служба обыграла ситуацию с травмами

Что поделаешь без травм не обходится ни одна команда. Искать замены задача тренера.
В официальном твиттере сборной России появилось изображение состава команды с листом подорожника.
Подпись к публикации: «Сборная не болей».
twit text
— Сборная России (@TeamRussia) 18 ноября 2018 г.
Во вторник Россия сыграет в Лиге наций со Швецией. Расположение российской команды из-за травм покинули несколько игроков.
Считается, что подорожник обладает лечебными свойствами, в интернете фотографии этого растения используют в качестве мема.
Россия не выиграла досрочно группу Лиги наций. Но шанс все равно хороший
У сборной России проблемы, но фанаты радуются вызову Щенникова