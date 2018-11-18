Семак: «Надеюсь, Дзюба поможет сборной России»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о вызове форварда Артема Дзюбы в сборную России. Игрок восстановился от травмы и получил вызов.

«Тренерский штаб сборной должен принимать решения. Он восстанавливался. И если он готов, то он должен играть в Стокгольме. Теперь игра со шведами приобрела важный подтекст. Надеюсь, что Дзюба поможет и нам, и сборной России», – сказал Семак.

Россия сыграет против Швеции в матче 6-го тура Лиги наций. Игра пройдет во вторник 20 ноября.

Россия не выиграла досрочно группу Лиги наций. Но шанс все равно хороший