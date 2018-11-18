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    Семак: «Надеюсь, Дзюба поможет сборной России»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о вызове форварда Артема Дзюбы в сборную России. Игрок восстановился от травмы и получил вызов.

    «Тренерский штаб сборной должен принимать решения. Он восстанавливался. И если он готов, то он должен играть в Стокгольме. Теперь игра со шведами приобрела важный подтекст. Надеюсь, что Дзюба поможет и нам, и сборной России», – сказал Семак.

    Россия сыграет против Швеции в матче 6-го тура Лиги наций. Игра пройдет во вторник 20 ноября.

    Россия не выиграла досрочно группу Лиги наций. Но шанс все равно хороший

    Источник: Sport24

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    18.11.2018 19:53
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 19 ноября 2018, 10:54

      В не совсем хорошем состоянии сейчас находится Дзюба.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +762

      sprint5 19 ноября 2018, 07:36

      игра покажет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 18 ноября 2018, 21:23

      Поможет ага. Его многогранную тактику столба уже даже в Папуа-Гвинее изучили.

      2
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      Рейтинг: -5

      Govy 18 ноября 2018, 21:14

      На сегодня Заболотный и Дзюба одна фигня....тока что второй на народного артиста претендует...

      0
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 18 ноября 2018, 20:37

      Блин..пофиг сборная ..ты о Зените думай ..если Дзюба получит очередную травму кто в Зените играть будет..Супер футболист Заболотный??

      2
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      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. 18 ноября 2018, 20:23

      По бумажке..по бумажке,Сергей Богданыч...((

      1
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