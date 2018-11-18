Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    ФНЛ. «Спартак-2» в присутствии Кононова крупно проиграл «Шиннику»

    «Спартак-2» на своем поле потерпел крупное поражение от «Шинника» в матче 23-го тура ФНЛ – 1:4.

    На игре присутствовал главный тренер основной команды красно-белых Олег Кононов.

    Благодаря этой победе клуб из Ярославля набрал 34 очка и поднялся на девятую строчку в турнирной таблице. «Спартак-2», в активе которого 35 баллов, располагается на шестой позиции.

    Первенство ФНЛ. 23-й тур

    Спартак-2 (Москва) – Шинник (Ярославль) – 1:4 (0:4)

    Голы: 0:1 – Самодин, 12; 0:2 – Нарылков, 22; 0:3 – Самодин, 28; 0:4 – Булия, 45; 1:4 – Тиуб, 75.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.11.2018 16:15
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 19 ноября 2018, 10:15

      Стушевались перед тренером.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 18 ноября 2018, 21:48

      Второе посещение-второе поражение.Скоро игроки "С-2" будут встречать этот "талисман" криками "Вали отсюда!"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -20

      napronov 18 ноября 2018, 18:48

      Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помeленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров.Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---- http://xx.org.ua/nefedov

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 18 ноября 2018, 18:47

      Самодин,ты красавец..
      Думали уже тренируешь.. А вот..))
      Салугина б ещё ..до кучи,тогда бы ЦСКА видали..
      круче..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 18 ноября 2018, 16:27

      Всегда можно свалить на академиков с тросточкой.Не проблема.Это обатка пацанов в более взрослом чемпионате.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 18 ноября 2018, 16:17

      Теперь очередь основы,которой он так успешно начал руководить.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 