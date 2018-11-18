ФНЛ. «Спартак-2» в присутствии Кононова крупно проиграл «Шиннику»

«Спартак-2» на своем поле потерпел крупное поражение от «Шинника» в матче 23-го тура ФНЛ – 1:4.

На игре присутствовал главный тренер основной команды красно-белых Олег Кононов.

Благодаря этой победе клуб из Ярославля набрал 34 очка и поднялся на девятую строчку в турнирной таблице. «Спартак-2», в активе которого 35 баллов, располагается на шестой позиции.

Первенство ФНЛ. 23-й тур

Спартак-2 (Москва) – Шинник (Ярославль) – 1:4 (0:4)

Голы: 0:1 – Самодин, 12; 0:2 – Нарылков, 22; 0:3 – Самодин, 28; 0:4 – Булия, 45; 1:4 – Тиуб, 75.

Календарь ФНЛ

Турнирная таблица ФНЛ