Мещеряков: «Локомотив» готов установить систему VAR за свой счет»

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Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что московский клуб готов установить систему VAR.
– «Локомотив» всегда говорил о том, что эта система поможет судьям принимать правильные решения.
– То есть «Локо» не против внедрения VAR за свой счет?
– Мы готовы установить VAR у себя на стадионе, если будет принято решение, что необходимо оборудовать системой все арены.
– Но справедливо ли, что клубы должны платить сами? Многие ведь просто не в состоянии пойти на такие расходы.
– Мы играем в футбол и есть определенные требования к оборудованию стадиона, к обеспечению безопасности, к качеству газона. Если примут такое решение, то всем придется его выполнять.
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