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    Мещеряков: «Локомотив» готов установить систему VAR за свой счет»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что московский клуб готов установить систему VAR.

    – «Локомотив» всегда говорил о том, что эта система поможет судьям принимать правильные решения.

    – То есть «Локо» не против внедрения VAR за свой счет?

    – Мы готовы установить VAR у себя на стадионе, если будет принято решение, что необходимо оборудовать системой все арены.

    – Но справедливо ли, что клубы должны платить сами? Многие ведь просто не в состоянии пойти на такие расходы.

    – Мы играем в футбол и есть определенные требования к оборудованию стадиона, к обеспечению безопасности, к качеству газона. Если примут такое решение, то всем придется его выполнять.

    Семин: «Глядишь, с VAR у нас было бы столько же очков, сколько и у «Зенита»

    РФС предложил РПЛ и клубам лиги установить VAR за свой счет

    Генеральный директор «Краснодара»: «Система VAR стоит меньше миллиона»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.11.2018 15:12
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    Комментарии12
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      Рейтинг: -20

      napronov 18 ноября 2018, 18:51

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      -1
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      Рейтинг: +1164

      Karpathian 18 ноября 2018, 17:51

      привет, Аэрофлот)

      0
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      Рейтинг: +1375

      САНЁК17 18 ноября 2018, 17:32

      ****.ц,скоро билеты на ржд начнет подорожать

      0
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      Рейтинг: -5

      Govy 18 ноября 2018, 17:16

      Кто устанавливает,тот и пользует.......

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      Рейтинг: +150

      Dimasax74 18 ноября 2018, 17:04

      Могли бы и всем, РЖД не обеднеет

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 18 ноября 2018, 16:31

      Взглянув на заголовок я было подумал, что Локомотив всем установит ВАР. Ан нет, не всем.)))

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      Рейтинг: +7944

      BarStep 18 ноября 2018, 16:05

      Установить монитор у бровки, подключить его к камерам, которые уже есть, научить судей жесту вычерчивать прямоугольник - больших затрат и ума не потребуется для всех... Самое сложное - это сломать упрямство руководства РПЛ, ну и наверное заинтересованных лиц от футбола в обратном..

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > BarStep 18 ноября 2018, 16:30

      А откаты???))) Про откаты-то забыл.)))
      Монитор у бровки - 3 тысячи рублей и плюс подключение к камерам - ещё пятнадцать миллионов рублей.)))

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      Рейтинг: +7944

      BarStep > Владислав Vlad 18 ноября 2018, 16:57

      Даже при таком раскладе - это не те деньги о которых стоит столько говорить..

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 18 ноября 2018, 15:42

      Точнее РЖД установит.Очередная госкомпания

      2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 18 ноября 2018, 15:40

      Еще бы Локомотив просил деньги у РФС на WAR! Это было бы сверх наглостью!

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 18 ноября 2018, 15:39

      Хорошо бы составить список тех, кто установит, и тех, кто отказался. Тройку последних назвать легко.

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