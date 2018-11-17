Семин: «Глядишь, с VAR у нас было бы столько же очков, сколько и у «Зенита»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о возможном внедрении технологии VAR в чемпионате России.

«Вопрос введения VAR повис в воздухе? Странно, ведь все тренеры единогласно проголосовали за введение. Значит, надо решать. Требуются не настолько большие деньги, чтобы похоронить то, с чем живет целый ряд футбольных стран.

А ведь мы хотим, чтобы нас таковой считали. Если бы судьи прибегали к видеоповторам, то засчитали бы забитые нами голы «Уфе» и «Оренбургу». Глядишь, очков бы у нас сейчас было бы столько же, сколько и у «Зенита». И это не только очковые потери, но и финансовые, моральные. А ещe потери в болельщиках.



Ещe раз скажу, что арбитрам нужна помощь в лице VAR. Тем более что Александр Егоров — за внедрение этой системы. Он опытный человек, авторитетный. Хотя ошибки у судей случаются», — сказал специалист.

После 14-ти туров РПЛ чемпионы России занимают третье место в турнирной таблице.