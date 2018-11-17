Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Семин: «Глядишь, с VAR у нас было бы столько же очков, сколько и у «Зенита»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о возможном внедрении технологии VAR в чемпионате России.

    «Вопрос введения VAR повис в воздухе? Странно, ведь все тренеры единогласно проголосовали за введение. Значит, надо решать. Требуются не настолько большие деньги, чтобы похоронить то, с чем живет целый ряд футбольных стран.

    А ведь мы хотим, чтобы нас таковой считали. Если бы судьи прибегали к видеоповторам, то засчитали бы забитые нами голы «Уфе» и «Оренбургу». Глядишь, очков бы у нас сейчас было бы столько же, сколько и у «Зенита». И это не только очковые потери, но и финансовые, моральные. А ещe потери в болельщиках.

    Ещe раз скажу, что арбитрам нужна помощь в лице VAR. Тем более что Александр Егоров — за внедрение этой системы. Он опытный человек, авторитетный. Хотя ошибки у судей случаются», — сказал специалист.

    После 14-ти туров РПЛ чемпионы России занимают третье место в турнирной таблице.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.11.2018 14:43
    Рекомендуем
    Комментарии36
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 18 ноября 2018, 12:41

      Зенитчики, зря на Палыча гоните, он прав и претензии не к вам, а к судьям.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1155

      fhnv 18 ноября 2018, 00:34

      вечно ноющий дед!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -5

      Govy 17 ноября 2018, 21:43

      Смешной Палыч)))Зенит покоя не даёт....

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +409

      orlovcar 17 ноября 2018, 20:56

      нытье

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1117

      edw7777 17 ноября 2018, 18:57

      ЮП, это что шутка? Если бы был, у Локомотива было бы в прошлом сезоне 3 место. И не надо наводить тень на плетень.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 > edw7777 17 ноября 2018, 19:37

      Хоть один момент назови с прошлого сезона где Локо подсудили?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 ноября 2018, 18:21

      Дождёмся внедрения системы ВАР, практики и наработок в ней. И послушаем, что тогда будут говорить тренеры и менеджмент клуба... Трава слишком подстрижена, газон слишком мокрый, мяч быстро отскакивает и т.д

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 17 ноября 2018, 18:09

      Желательно быстрее переходить от слов к делу !!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +854

      amazonaws 17 ноября 2018, 17:54

      А кто??? мешает и мешал чиновникам РФС установить систему VAR уже в этом сезоне 2018/19 нашего российского чемпионата?
      Угадайте с 1-го раза. Правильно!
      Они не хотят терять деньги, которые около футбольные дельцы платят судьям за нужный результат.
      Вот почему чиновники РФС всячески ТОРМОЗЯТ установку системы VAR в нашем чемпионате!
      Кто платит, тот и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ.
      Хоть ЧЁРТА лысого ЗАСУДЯТ, только плати.
      Всем же очевидно, что победить судейскую коррупцию в футболе можно только с помощью системы видеопомощи судьям VAR.
      Пока не установят систему VAR, до тех пор в нашем судействе не будет порядка и ЧЕСТНОСТИ!
      Чиновники РФС превратили судейство в свою коррупционную кормушку!!!
      АПЛ на пяти матчах пятого тура нового сезона протестировала систему видеоповторов.
      Руководство АПЛ и клубы, участвовавшие в тестировании системы VAR, осталась ДОВОЛЬНЫ проведённым экспериментом.

      Технология VAR уже используется в чемпионатах Италии, Германии, Франции, Португалии, Испании, тестируется в Англии.
      Если бы такая система стояла на российских стадионах, то МНОГИХ судейских скандалов можно было бы ИЗБЕЖАТЬ!!!
      Есть новый судейский скандал имени Мутко, Егорова, Алаева, Симоняна, Левникова, Бутенко, Колоскова и прочих чиновников РФС!
      Это по их прямой вине систему VAR в нашем чемпионате не установили в этом сезоне.
      Чиновников от футбола ВПОЛНЕ устраивает судейская коррупция, согласно цены вопроса.

      Систему VAR надо внедрять и как можно быстрее в российском чемпионате, чтобы положить конец судейскому беспределу наших судей!
      Что хотят, то и вытворяют, потому что знают, что их ОТМАЖУТ и поставят по-новой скандалить.
      Честный судья не боится видеоповторов.
      Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат!
      Судьи КОШМАРЯТ наш футбол и СКАНДАЛЯТ!
      Когда прекратится это БЕЗОБРАЗИЕ???

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1155

      fhnv > amazonaws 18 ноября 2018, 00:35

      Писать не устал?

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 17 ноября 2018, 17:28

      Интересно, а был бы Локомотив чемпионом, если бы на тот момент был VAR? Думаю, что не стоит приводить здесь, если бы. VARа нет и разговора о если бы - нет.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 17 ноября 2018, 16:51

      Сейчас все начнут считать свои очки и все будут возмущаться.

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 