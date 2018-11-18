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    Генеральный директор «Краснодара»: «Система VAR стоит меньше миллиона»

    Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг заявил, что стоимость внедрения системы VAR стоит около 1 миллиона долларов.

    «Наконец-то произошли сдвиги по внедрению системы VAR – то, о чем мы просили несколько лет. Надеемся, что мы не будем последней из ведущих лиг, которая это внедрит.

    По нашей информации, вся система будет стоить меньше одного миллиона долларов, примерно по 50-60 тысяч долларов на каждую команду, что вполне разумно для команд Премьер-лиги», – сказал Хашиг.

    Семин: «Глядишь, с VAR у нас было бы столько же очков, сколько и у «Зенита»

    Гендиректор «Ахмата»: «Половина клубов РПЛ не готовы платить за VAR. Как его поставить в «Анжи», например?»

    РФС предложил РПЛ и клубам лиги установить VAR за свой счет

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.11.2018 11:20
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +915

      спанчес 19 ноября 2018, 08:09

      на 12 стадионах вар уже стоит ещё 6 надо

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      Рейтинг: +380

      Гуус 18 ноября 2018, 23:24

      4 000 000 МЛН. Рублей!!
      У анжи правда долг в 300..

      PS Пусть Газпром всем поставит.....
      PSS Для команд которые будут покидать рпл опускатся в фнл это установку можно с их стадинов снимать и ставить на стадионы условных Тамбова, Томи, и.т.д. и.т.п

      1
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      Рейтинг: -5

      Govy 18 ноября 2018, 15:04

      Оттого,началось закапывание VAR......

      1
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 18 ноября 2018, 13:56

      Хватит уже разговоров -- ставить систему однозначно -- развитие и репутация футбола этого стоит !!!

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      Рейтинг: +23534

      Мары 18 ноября 2018, 12:34

      Хашиг называет чистую стоимость WAR в Европе, а мы далеко не Европа.К этому стоит добавить стоимость обслуживающего персонала и умножить как минимум на 2.Не стоит забывать где мы живём.
      В России без отката
      Считай уменьшена зарплата.

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      Рейтинг: +915

      спанчес > Мары 19 ноября 2018, 08:06

      можно я буду обслуживать вар??

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары > спанчес 19 ноября 2018, 13:17

      Вперёд и с песней.
      Только боюсь, что к корыту не подпустят.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 ноября 2018, 11:50

      У ВАР своя цена за техническое оборудование и эта величина от количества матчей не зависит. Количество обученных специалистов обслуживающих матч с системой ВАР не на зарплате у клубов, чего чушь пороть ?... Бригада судей обслуживающих футбольные матчи на зарплате в РФС. Выделяйте средства на систему, закупайте, устанавливайте, а обучение видеоарбитров, ассистентов, операторов это не ваша забота.

      4
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      Рейтинг: +1186

      Argon 18 ноября 2018, 11:47

      Потому что он считает частные деньги. С откатами стоимость вырастет в 10 раз

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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 18 ноября 2018, 11:36

      по сути VAR это люди, допкамеры и мониторы, ничего сверхестественного

      на КК и ЧМ она была, значит на всех стадионах клубов, которые были в системе ЧМ и КК она уже есть, нужны только люди

      2
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      Рейтинг: +67857

      portero > Masteralex 18 ноября 2018, 21:31

      даже если что то осталось , то по документам всё демонтировали. освоят всё по новому.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 18 ноября 2018, 11:14

      50-60 тысяч долларов на каждую команду? Это значит нас опять пугали страшилками коррумпированные судьи и никчемные тренеришки!

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > prezent2017 18 ноября 2018, 16:49

      Ну сам посуди - штук восемь телевизоров по сотке - 800 тыс.р. Пара системников, ещё пара сотен. Ну и штуки три-четыре доп камеры. Пусть ещё пол ляма. Итого - материалы - полтора ляма наших. Работа полтора ляма. Итого три ляма наших. Делим на 60 получаем палтос зелёных.
      И это всё по завышенным ценам.)

      1
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