Генеральный директор «Краснодара»: «Система VAR стоит меньше миллиона»

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг заявил, что стоимость внедрения системы VAR стоит около 1 миллиона долларов.

«Наконец-то произошли сдвиги по внедрению системы VAR – то, о чем мы просили несколько лет. Надеемся, что мы не будем последней из ведущих лиг, которая это внедрит.

По нашей информации, вся система будет стоить меньше одного миллиона долларов, примерно по 50-60 тысяч долларов на каждую команду, что вполне разумно для команд Премьер-лиги», – сказал Хашиг.

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