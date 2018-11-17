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    Гендиректор «Ахмата»: «Половина клубов РПЛ не готовы платить за VAR. Как его поставить в «Анжи», например?»

    Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров поделился мнением о предложении РФС клубам чемпионата России установить систему видеоповторов за собственный счет.

    – «Ахмат» за внедрение системы VAR?

    – За. Но кто это будет оплачивать и как будет все это функционировать...

    – «Ахмат» готов платить из своего кармана?

    – Половина клубов не готовы и не захотят это делать. Потому что это не только система оборудования, но и ее обслуживание, судьи. Все это скажется на командах. «Ахмат» конечно же за то, чтобы внедрить эту систему.

    Но это дополнительная финансовая нагрузка и не маленькая, должен вам сказать. Конечно, есть те, кто готов внедрять VAR – тот же «Краснодар».

    Но есть и другие. Если брать весь чемпионат – как можно поставить систему VAR в «Анжи», например? На подходе другие – «Тамбов», «Томь». Мы видим, что про них пишут.

    – Каков выход из ситуации?

    – Он есть, но не буду сейчас озвучивать. Рано еще, наверное. Всему свое время. Придем и к этому. Против видеосистемы как таковой никто не возражает, по крайней мере с кем общался, такого не слышал. Единственное, что беспокоит – финансовая сторона.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.11.2018 17:03
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 17 ноября 2018, 19:32

      Ой, опять вся эта лапша. Значит платить заоблачные зарплаты лавочникам, которые раз в год выходят на поле, у нас почти все готовы, а на ВАР денег нет. Ага, держи карман шире.
      Обязать платить за ВАР как одно из условий участия в РПЛ. И сразу деньги найдутся. А то у нас всегда так - как какое-то говно, так принудительно, а как реально хорошая инициатива, так "ну сделайте пожалуйста, очень прошу". Цирк.

      8
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик > Cules2013 17 ноября 2018, 21:26

      толково!

      2
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 17 ноября 2018, 19:07

      Конечно это лишняя финансовая нагрузка на клубы. Хотелось бы что бы все клубы имели такую систему. А так у нас получится ,кто то поставит кто то нет.

      4
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 17 ноября 2018, 19:00

      наш футбол отстаёт лет на 50 от европейского значит и введём мы в РПЛ систему VAR ещё не скоро может лет через 10-15

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      Рейтинг: +3644

      Gek Dement > Garrincha58 18 ноября 2018, 13:13

      Это ты не учел еще что в Европе она далеко даже не во всех лигах топ-5 введена.

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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 17 ноября 2018, 18:52

      всё очень просто таких команд не должно быть в принципе которые живут за счёт региональных ресурсов команда должна себя сама обеспечивать плюс спонсоры если найдутся такие а то привыкли чуть что письма к Президенту мол помогите нам убогим если нет денег пусть играют в PSP

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      Рейтинг: +742

      Makaweli > Garrincha58 17 ноября 2018, 22:19

      В России к сожалению в футбол вкладывать деньги не выгодно, как в той же Европе!

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 ноября 2018, 18:48

      Анжи это исключение из РПЛ, которого скоро не будет как и "Тосно". Вот был бы "Тосно" и на каком бы он стадионе ВАР устанавливал ?...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > TOMSON 17 ноября 2018, 22:49

      Они на аренде Петровича бабки значительно потеряли, 4 ляма за матч. Ну установили, команда вылетает в ФНЛ. Отдавайте мои игрушки назад... ))) Когда ты живёшь в арендованной квартире нет смысла тратиться на дорогой ремонт... Тут могли кому-то отдать в аренду ВАР, но он очень дорогой, выгодней купить, а при случае продать потом.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > TOMSON 18 ноября 2018, 00:27

      Да, все мы не имели. Но зная наши реалии по другим жизненным ситуациям, знаешь, кто в доме хозяин и кто условия ставит. Стадион ведь тоже содержать надо и на него тоже уходят десятки или сотни миллионов рублей в год. Зенит с Тосно по игрокам не договаривались и конфликтовали. Тосно в городе был незваным гостем. Команда скиталась по городам и весям. Тихвин, Новгород и уже в РФПЛ из-за регламента вынуждена играть была на Петровиче.

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      Рейтинг: +3886

      lordmrv 17 ноября 2018, 17:41

      Кто-нибудь из профессионалов есть на ветке, чтобы рассказать, что такое система VAR? По мне, так это информационная система, созданная какой то компанией, забашлявшая немалые деньги и лоббируемая чиновниками от футбола. Почему нельзя поставить отечественную систему, которые успешно функционируют в хоккее - пример Магнитогорский Металлург? Там и видеоповторы и фиксация пересечения шайбы линии ворот и многое другое. А шайба и меньше и летит быстрее. Позиционирование игроков также делается элементарно. ИТ-шники поправьте, если я не прав. Опять отмывание бабла.

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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 > lordmrv 17 ноября 2018, 18:57

      всё правильно если команда выходит в еврокубки то обязана быть полностью соответствовать требованиям УЕФА так что если хотите ставьте VAR как у всех и кстати скоро в ЛЧ будет будет введена в действие система видеоповторов и хошь не хошь командам придётся её устанавливать иначе не играть на своём поле

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      Рейтинг: +5072

      Т34 17 ноября 2018, 17:21

      Ген.директор Ахмата указывает пальцем на Анжи. Анжи это не половина РПЛ, причем неизвестно будет ли Анжи в дальнейшем, или ее постигнет судьба Амкара, Тосно, Алании и других клубов. Вы отвечайте за себя, не надо расписываться за другие клубы. Нет денег? Обратитесь к Рамзану Кадырову, он найдет, Ахмат это не Терек.

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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 17 ноября 2018, 17:11

      Пусть РФС устанавливает

      3
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      Рейтинг: +7558

      серега кашин 17 ноября 2018, 17:08

      у кого нет денег пусть играют в фнл

      4
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