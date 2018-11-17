Гендиректор «Ахмата»: «Половина клубов РПЛ не готовы платить за VAR. Как его поставить в «Анжи», например?»

Ой, опять вся эта лапша. Значит платить заоблачные зарплаты лавочникам, которые раз в год выходят на поле, у нас почти все готовы, а на ВАР денег нет. Ага, держи карман шире.
Обязать платить за ВАР как одно из условий участия в РПЛ. И сразу деньги найдутся. А то у нас всегда так - как какое-то говно, так принудительно, а как реально хорошая инициатива, так "ну сделайте пожалуйста, очень прошу". Цирк.
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров поделился мнением о предложении РФС клубам чемпионата России установить систему видеоповторов за собственный счет.
– «Ахмат» за внедрение системы VAR?
– За. Но кто это будет оплачивать и как будет все это функционировать...
– «Ахмат» готов платить из своего кармана?
– Половина клубов не готовы и не захотят это делать. Потому что это не только система оборудования, но и ее обслуживание, судьи. Все это скажется на командах. «Ахмат» конечно же за то, чтобы внедрить эту систему.
Но это дополнительная финансовая нагрузка и не маленькая, должен вам сказать. Конечно, есть те, кто готов внедрять VAR – тот же «Краснодар».
Но есть и другие. Если брать весь чемпионат – как можно поставить систему VAR в «Анжи», например? На подходе другие – «Тамбов», «Томь». Мы видим, что про них пишут.
– Каков выход из ситуации?
– Он есть, но не буду сейчас озвучивать. Рано еще, наверное. Всему свое время. Придем и к этому. Против видеосистемы как таковой никто не возражает, по крайней мере с кем общался, такого не слышал. Единственное, что беспокоит – финансовая сторона.