Агент: «Манчини всегда нравился Дриусси, но пока к Себастьяну никто из сборной Италии не обращался»

Агент Густаво Педрозо, представляющий интересы нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси, заявил, что к его клиенту не обращались из сборной Италии.

«Пока по поводу сборной Италии к нам не обращались, но могу сказать, что Манчини (главный тренер сборной Италии – прим. ред.) всегда нравилась игра Дриусси», – сказал Педрозо.

Ранее сообщалось, что Манчини хочет видеть Дриусси в сборной Италии. 22-летний аргентинец не заигран за свою национальную команду и имеет итальянский паспорт.