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    Агент: «Манчини всегда нравился Дриусси, но пока к Себастьяну никто из сборной Италии не обращался»

    Агент Густаво Педрозо, представляющий интересы нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси, заявил, что к его клиенту не обращались из сборной Италии.

    «Пока по поводу сборной Италии к нам не обращались, но могу сказать, что Манчини (главный тренер сборной Италии – прим. ред.) всегда нравилась игра Дриусси», – сказал Педрозо.

    Ранее сообщалось, что Манчини хочет видеть Дриусси в сборной Италии. 22-летний аргентинец не заигран за свою национальную команду и имеет итальянский паспорт.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.11.2018 12:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 ноября 2018, 13:28

      Скорей Манчини скажут аривидерчи, чем Дриусси аванти...

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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 18 ноября 2018, 13:26

      заберите его вообще в Италию в какою нибудь Эмполи или Фрезиноне

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