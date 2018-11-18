Маркизио: «Сходил бы в музей вместе с Анюковым»

Чтобы узнать, что Анюков думает об искусстве, Маркизио должен выучить русский язык. Потому что на итальянский это вряд ли переводится.
Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио заявил, что хотел бы посетить один из петербургских музеев вместе с защитником Александром Анюковым.
– Увлечение искусством – не самое популярное хобби среди футболистов. Кого из своих знакомых-коллег вы пригласили бы в музей?
– Из «Зенита»? Сашу Анюкова! Внешне он выглядит таким закрытым, очень серьезным. Мне было бы очень интересно пригласить его и услышать, что он думает об искусстве.
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