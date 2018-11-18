Маркизио: «Сходил бы в музей вместе с Анюковым»

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио заявил, что хотел бы посетить один из петербургских музеев вместе с защитником Александром Анюковым.

– Увлечение искусством – не самое популярное хобби среди футболистов. Кого из своих знакомых-коллег вы пригласили бы в музей?

– Из «Зенита»? Сашу Анюкова! Внешне он выглядит таким закрытым, очень серьезным. Мне было бы очень интересно пригласить его и услышать, что он думает об искусстве.

Маркизио: «Волна» Айвазовского у меня ассоциируется с болельщиками «Зенита»