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    Маркизио: «Сходил бы в музей вместе с Анюковым»

    Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио заявил, что хотел бы посетить один из петербургских музеев вместе с защитником Александром Анюковым.

    – Увлечение искусством – не самое популярное хобби среди футболистов. Кого из своих знакомых-коллег вы пригласили бы в музей?

    – Из «Зенита»? Сашу Анюкова! Внешне он выглядит таким закрытым, очень серьезным. Мне было бы очень интересно пригласить его и услышать, что он думает об искусстве.

    Маркизио: «Волна» Айвазовского у меня ассоциируется с болельщиками «Зенита»

    Источник: «Матч ТВ»

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    18.11.2018 08:55
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +12623

      Вомбат 18 ноября 2018, 23:36

      Чтобы узнать, что Анюков думает об искусстве, Маркизио должен выучить русский язык. Потому что на итальянский это вряд ли переводится.

      0
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      Рейтинг: +380

      Гуус 18 ноября 2018, 23:21

      Анюкову самому в музей надо как динозавра футбола.. Это если что не в обиду просто шутеечка!

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 ноября 2018, 17:42

      вместе в музей культурно и духовно каждому своё кто в баню кто в кафешку
      анюков то по жизни похоже :молчун ч то он может рассказать про искусство

      1
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      Рейтинг: +2780

      BlackMurder 18 ноября 2018, 15:28

      Сходите на свиданку к кокорину

      2
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 18 ноября 2018, 15:24

      Если бы тяга к искусству захватывала всех наших футболистов ,не было бы многочисленных нарушений закона.

      2
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      Рейтинг: +3609

      александр п 18 ноября 2018, 14:16

      Маркизио очевидно проникся уважением к Анюкову ,как к личности.Но русского мужика обычно приглашают не в музей.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 18 ноября 2018, 11:26

      Пойдут в музей, а попадут в буфет.

      1
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      Рейтинг: +9770

      САДЫЧОК 18 ноября 2018, 10:37

      Об искусстве Анюков вообще не думает !-он думает , как вернуть неудачно вложенные деньги...

      2
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 18 ноября 2018, 10:30

      Намек, что Сашке на пенсию пора)?
      Пусть играет еще, музеи подождут

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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 18 ноября 2018, 10:14

      странное решение маркиза карабаса

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