Маркизио: «Волна» Айвазовского у меня ассоциируется с болельщиками «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал о походе в Русский музей в Санкт-Петербурге.

– Как вам Русский музей в целом?

– Я уже успел с ним познакомиться раньше – не первый раз тут. Мне здесь очень нравится. Поэтому было очень приятно побывать снова. И увидеть самые любимые картины.

– Самую любимую назовете?

– «Волна» Айвазовского.

– А про то, что слоган «Зенита» на этот сезон звучит как «Волна идет», знаете?

– Да! И в этом свете картину Айвазовского можно считать своеобразной метафорой. Его «Волна» сейчас ассоциируется у меня с нашими болельщиками, а корабль – с нашими соперниками. В итоге стихия вот-вот поглотит это судно, и оно утонет под натиском «Зенита» и его фанатов.