Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Маркизио: «Волна» Айвазовского у меня ассоциируется с болельщиками «Зенита»

    Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал о походе в Русский музей в Санкт-Петербурге.

    Как вам Русский музей в целом?

    – Я уже успел с ним познакомиться раньше – не первый раз тут. Мне здесь очень нравится. Поэтому было очень приятно побывать снова. И увидеть самые любимые картины.

    – Самую любимую назовете?

    – «Волна» Айвазовского.

    – А про то, что слоган «Зенита» на этот сезон звучит как «Волна идет», знаете?

    – Да! И в этом свете картину Айвазовского можно считать своеобразной метафорой. Его «Волна» сейчас ассоциируется у меня с нашими болельщиками, а корабль – с нашими соперниками. В итоге стихия вот-вот поглотит это судно, и оно утонет под натиском «Зенита» и его фанатов.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.11.2018 20:31
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +95

      Харут 17 ноября 2018, 19:24

      Гланое, чтобы она тебя не захлестнула....

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 17 ноября 2018, 11:02

      Эту волну уже можно назвать "волной Маркизио".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 17 ноября 2018, 00:48

      бесполезный ветеран

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 16 ноября 2018, 23:33

      Хорошо сказал !!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 16 ноября 2018, 21:35

      А твоя игра напоминает картину Решетникова "Опять двойка" :)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3120

      erma 16 ноября 2018, 21:30

      А любимая песня? - Про Стеньку Разина, где он бросает княжну в набежавшую волну.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 16 ноября 2018, 21:29

      ты бы лучше не шлёпался на ровном месте!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 