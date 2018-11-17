Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Манчини: «Хотелось бы, чтобы Роналду все-таки сыграл против нас»

    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини в преддверии матча пятого тура Лиги А Лиги наций против португальцев посетовал на отсутствие у гостей Криштиану Роналду. Итальянец недоволен этим.

    «Португалия и без Роналду остается отличной команды, они выиграли чемпионат Европы. Есть качественные футболисты впереди. Нам бы, конечно, хотелось, чтобы Криштиану сыграл на «Сан-Сиро», – сказал Манчини.

    В группе 3 Италия отстает от лидирующей Португалии на два очка.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.11.2018 20:40
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +600

      Санёк 17 17 ноября 2018, 22:48

      Не злите его,а то получите как испанцы три гола

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1351

      15112007 17 ноября 2018, 21:36

      Хотелось бы, чтобы Италия в этот раз одержала верх над Португалией

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 