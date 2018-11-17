Манчини: «Хотелось бы, чтобы Роналду все-таки сыграл против нас»

Не злите его,а то получите как испанцы три гола
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини в преддверии матча пятого тура Лиги А Лиги наций против португальцев посетовал на отсутствие у гостей Криштиану Роналду. Итальянец недоволен этим.
«Португалия и без Роналду остается отличной команды, они выиграли чемпионат Европы. Есть качественные футболисты впереди. Нам бы, конечно, хотелось, чтобы Криштиану сыграл на «Сан-Сиро», – сказал Манчини.
В группе 3 Италия отстает от лидирующей Португалии на два очка.