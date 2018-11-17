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    Акинфеев: «Я был в сборной 13 лет, поэтому кошки на душе не скребут»

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о решении уйти из сборной России, о котором стало известно 1-го октября.

    «Любой шаг в жизни нужно делать уверенно. Был в сборной 13 лет, поэтому в душе кошки не скребут. История подошла к концу. У меня есть достойные коллеги, которые хорошо играют. Не было смысла держаться за место. Годы идут, и здесь должно быть взросление в голове.

    Много мне говорили – вернись, без тебя никак. Но есть люди, которые будут играть еще лучше», – сказал Акинфеев.

    В интервью «Чемпионату» Акинфеев сказал, что завершил международную карьеру из-за результатов медобследования.

    В составе сборной он принял участие в семи крупных турнирах, включая Евро-2008 (бронза) и домашний ЧМ-2018 (четвертьфинал).

    20-го ноября команда Станислава Черчесова проведет выездной матч со Швецией в рамках последнего тура группового этапа Лиги наций B.

    Источник: Sport24

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    17.11.2018 18:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15

      bolvanenko-55 17 ноября 2018, 19:04

      Акинфеев - третий, после Яшина и Дасаева.

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