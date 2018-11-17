Акинфеев: «Я был в сборной 13 лет, поэтому кошки на душе не скребут»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о решении уйти из сборной России, о котором стало известно 1-го октября.

«Любой шаг в жизни нужно делать уверенно. Был в сборной 13 лет, поэтому в душе кошки не скребут. История подошла к концу. У меня есть достойные коллеги, которые хорошо играют. Не было смысла держаться за место. Годы идут, и здесь должно быть взросление в голове.

Много мне говорили – вернись, без тебя никак. Но есть люди, которые будут играть еще лучше», – сказал Акинфеев.

В интервью «Чемпионату» Акинфеев сказал, что завершил международную карьеру из-за результатов медобследования.

В составе сборной он принял участие в семи крупных турнирах, включая Евро-2008 (бронза) и домашний ЧМ-2018 (четвертьфинал).

20-го ноября команда Станислава Черчесова проведет выездной матч со Швецией в рамках последнего тура группового этапа Лиги наций B.