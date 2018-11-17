Рауш пропустил тренировку сборной России из-за травмы спины

Сборная России провела тренировки в Лейпциге перед матчем 6-го тура Лиги наций B против команды Швеции.

Защитник «Динамо» Константин Рауш пропустил занятие. Ранее сообщалось, что у 28-летнего защитника миофасциальный синдром мышц спины.

По информации «Р-Спорт», футболист тренируется по индивидуальной программе.

Матч Швеция – Россия состоится 20-го ноября на «Фрэндс Арене» в Сольне.

После 5-ти туров группового этапа Лиги наций команда Станислава Черчесова возглавляет группу 3 с семью очками. У турок – три балла и второе место, шведы с одним пунктом занимают последнюю строчку.