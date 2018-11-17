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    Рауш пропустил тренировку сборной России из-за травмы спины

    Сборная России провела тренировки в Лейпциге перед матчем 6-го тура Лиги наций B против команды Швеции.

    Защитник «Динамо» Константин Рауш пропустил занятие. Ранее сообщалось, что у 28-летнего защитника миофасциальный синдром мышц спины.

    По информации «Р-Спорт», футболист тренируется по индивидуальной программе.

    Матч Швеция – Россия состоится 20-го ноября на «Фрэндс Арене» в Сольне.

    После 5-ти туров группового этапа Лиги наций команда Станислава Черчесова возглавляет группу 3 с семью очками. У турок – три балла и второе место, шведы с одним пунктом занимают последнюю строчку.

    Источник: Р-Спорт

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    17.11.2018 15:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 17 ноября 2018, 17:36

      Константин Рауш был лучшим на поле в составе сборной России.
      Травму он уже ДАВНО залечил и в Динамо она ему не мешала.
      Играл и играет стабильно и хорошо.
      На игру с немцами его поставили и травмы не было.
      По стабильной игре Константина Рауша не было видно, что он травмировался и что старая травма ему мешает.
      И тут вдруг, после игры стали ходить разговоры о травме Рауша!
      Джикия и Нортштейдер привезли сборной 3 гола в наши ворота, а причём тут Константин Рауш.
      Какие-то подковёрные игры мы наблюдаем.
      Константин Рауш в игре с немцами СТАРАЛСЯ, но в этой игре один в поле не воин.
      Он не мог разорваться на части и одновременно быть на всех участках поля -
      - забивать в атаке,
      - снабжать самого себя мячом,
      - и ещё успевать оттягиваться в защиту - закрывать зияющие дыры и провалы Джикии, Кудряшова, Нортштейдера и Газинского.
      По всей видимости, Черчесов списал поражение на Рауша, хотя вина лежит на всех, а большая, в том числе и на самом Черчесове, Джикии, Нортштейдере, Газинском.

      Оборона сборной много ошибалась.
      Джикия потерял позицию на поле и помог немцам забить гол в ворота сборной России.
      Джикии даже скорости не хватило, чтобы сорвать атаку немца.
      Нортштейдер часто терял позицию и привёз гол в наши ворота.
      Хорошо, что немцы сбавили обороты и не забили больше.
      Немцы были тактически и технически сильнее наших, но если бы сборная сыграла грамотно, то можно было бы сыграть вничью.
      Второй тайм сыграли лучше, но провал обороны в первом тайме смазал общее впечатление от игры сборной.
      Сборная проиграла потому, что была слабая ТАКТИЧЕСКАЯ подготовка Черчесова и игроков сборной!
      Не было взаимодействия и точного паса.
      Игра рваная без тактической выучки, как у немцев.

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 17 ноября 2018, 17:19

      Бумагой спину перебили фашисты :)))

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