Рауш пропустил тренировку сборной России из-за травмы спины

Константин Рауш был лучшим на поле в составе сборной России.
Травму он уже ДАВНО залечил и в Динамо она ему не мешала.
Играл и играет стабильно и хорошо.
На игру с немцами его поставили и травмы не было.
По стабильной игре Константина Рауша не было видно, что он травмировался и что старая травма ему мешает.
И тут вдруг, после игры стали ходить разговоры о травме Рауша!
Джикия и Нортштейдер привезли сборной 3 гола в наши ворота, а причём тут Константин Рауш.
Какие-то подковёрные игры мы наблюдаем.
Константин Рауш в игре с немцами СТАРАЛСЯ, но в этой игре один в поле не воин.
Он не мог разорваться на части и одновременно быть на всех участках поля -
- забивать в атаке,
- снабжать самого себя мячом,
- и ещё успевать оттягиваться в защиту - закрывать зияющие дыры и провалы Джикии, Кудряшова, Нортштейдера и Газинского.
По всей видимости, Черчесов списал поражение на Рауша, хотя вина лежит на всех, а большая, в том числе и на самом Черчесове, Джикии, Нортштейдере, Газинском.
Оборона сборной много ошибалась.
Джикия потерял позицию на поле и помог немцам забить гол в ворота сборной России.
Джикии даже скорости не хватило, чтобы сорвать атаку немца.
Нортштейдер часто терял позицию и привёз гол в наши ворота.
Хорошо, что немцы сбавили обороты и не забили больше.
Немцы были тактически и технически сильнее наших, но если бы сборная сыграла грамотно, то можно было бы сыграть вничью.
Второй тайм сыграли лучше, но провал обороны в первом тайме смазал общее впечатление от игры сборной.
Сборная проиграла потому, что была слабая ТАКТИЧЕСКАЯ подготовка Черчесова и игроков сборной!
Не было взаимодействия и точного паса.
Игра рваная без тактической выучки, как у немцев.
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