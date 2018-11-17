Кавани – о толчке Неймара: «Было горячо, но потом все успокоились»

Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани прокомментировал эпизод товарищеского матча с командой Бразилии (0:1).

В концовке встречи форвард получил желтую карточку за фол на одноклубнике Неймаре.

«Всегда полезно играть с сильными командами против таких футболистов, как Неймар. Никто не любит проигрывать, это касается даже товарищеских игр.

Поэтому мы были расстроены. На поле было горячо, но потом все успокоились», – цитирует 31-летнего футболиста L'Équipe.

В сентябре 2017 года издание писало о конфликте между Кавани и Неймаром. Считается, что футболисты чуть не подрались в раздевалке после матча с «Лионом» (2:0, 6-й тур Лиги 1-2017/18) из-за того, что бразилец не позволил уругвайцу пробить пенальти.