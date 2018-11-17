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    Кавани – о толчке Неймара: «Было горячо, но потом все успокоились»

    Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани прокомментировал эпизод товарищеского матча с командой Бразилии (0:1).

    В концовке встречи форвард получил желтую карточку за фол на одноклубнике Неймаре.

    «Всегда полезно играть с сильными командами против таких футболистов, как Неймар. Никто не любит проигрывать, это касается даже товарищеских игр.

    Поэтому мы были расстроены. На поле было горячо, но потом все успокоились», – цитирует 31-летнего футболиста L'Équipe.

    В сентябре 2017 года издание писало о конфликте между Кавани и Неймаром. Считается, что футболисты чуть не подрались в раздевалке после матча с «Лионом» (2:0, 6-й тур Лиги 1-2017/18) из-за того, что бразилец не позволил уругвайцу пробить пенальти.

    Источник: L'Équipe

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    17.11.2018 14:33
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1643

      Psih86 17 ноября 2018, 19:27

      Против своих можно и нужно играть по братски...сначала быть человеком,а потом футболистом.

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      Рейтинг: +171

      Ливepпуль 17 ноября 2018, 16:00

      жалко Кавани, почти весь пик карьеры провел в слабой лиге 1, ему надо было из Наполи не за деньгами бежать, а в топ клуб

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      Рейтинг: +254

      fabio_c > Ливepпуль 19 ноября 2018, 12:11

      ему просто не надо было из Наполи уходить. Там бы ему уже памятник сваяли

      1
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      Рейтинг: +147

      sachsen-leipzig 17 ноября 2018, 15:41

      Вот будет горячо в раздевалке псж после возвращения из сборных игр ))

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