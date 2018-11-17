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    Marca: Фалькао может перейти в «Реал»

    Нападающий «Монако» Радамель Фалькао может покинуть клуб ради перехода в «Реала», сообщает Marca.

    По данным источника, 32-летний форвард предложил свои услуги мадридскому клубу. Сливочные еще не приняли решения по поводу возможного трансфера.

    Колумбиец пополнил состав «Монако» в июле 2013 года, перейдя из «Атлетико» за 43 миллиона евро. В сезоне-2014/15 он был арендован «Манчестер Юнайтед», в сезоне-2015/16 – «Челси».

    На его счету четыре гола и две результативные передачи в 14-ти играх на клубном уровне в текущем сезоне. Transfermarkt оценивает игрока сборной Колумбии в 12 миллионов евро.

    Источник: Marca

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    17.11.2018 13:35
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 18 ноября 2018, 00:08

      не может. нынешний Фалькао может перейти только в Китай или МЛС.
      Сколько можно уже постить очевидные фейки.

      0
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 17 ноября 2018, 19:30

      Покинуть Монако сейчас будет неправильно

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 17 ноября 2018, 14:46

      такое ощущение,что реал барахтается в агонии...

      1
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      Рейтинг: +2780

      BlackMurder > 84aivengo 17 ноября 2018, 15:07

      Именно в ней, зачем покупать мертвого форварда? Хз, тем более перес видать чувствует жопой, что походу капец приходит, марселу и асенсио дали понять что хотят покинуть клуб, а другие, а другие кто? Бензема пенсия, бэйл вообще играет от игры к игре

      0
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      Рейтинг: +2780

      BlackMurder 17 ноября 2018, 13:54

      Можно через год купить назад Роналду за 250

      2
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 17 ноября 2018, 13:40

      Монако однозначно собрался в Лигу 2!!!

      0
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 17 ноября 2018, 13:38

      Усиление!

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