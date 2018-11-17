Marca: Фалькао может перейти в «Реал»

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао может покинуть клуб ради перехода в «Реала», сообщает Marca.

По данным источника, 32-летний форвард предложил свои услуги мадридскому клубу. Сливочные еще не приняли решения по поводу возможного трансфера.

Колумбиец пополнил состав «Монако» в июле 2013 года, перейдя из «Атлетико» за 43 миллиона евро. В сезоне-2014/15 он был арендован «Манчестер Юнайтед», в сезоне-2015/16 – «Челси».

На его счету четыре гола и две результативные передачи в 14-ти играх на клубном уровне в текущем сезоне. Transfermarkt оценивает игрока сборной Колумбии в 12 миллионов евро.