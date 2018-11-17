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    Ибрагимович – о критике Погба: «Перешли дорогу на красный – виноват Поль. Прокололи колесо – виноват Поль. Пусть критики заткнутся»

    Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович выразил недовольство большим количеством критики в адрес полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Швед призвал замолчать.

    «Смешно слушать критику в адрес Погба, на него вешают всех собак. Перешли дорогу на красный – виноват Поль. Прокололи колесо – виноват Поль. Пусть люди смотрят на себя. Особенно это касается бывших футболистов.

    Пусть все критики заткнутся и займутся своим делом. Прежде чем хаять кого-то, нужно изучить факты», – приводит слова шведа FourFourTwo.

    Погба – действующий чемпион мира.

    Источник: FourFourTwo

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    17.11.2018 08:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2024

      DMитрий 17 ноября 2018, 09:58

      Златан по видимому изучил, вот только не с кем не поделился.

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