Ибрагимович – о критике Погба: «Перешли дорогу на красный – виноват Поль. Прокололи колесо – виноват Поль. Пусть критики заткнутся»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович выразил недовольство большим количеством критики в адрес полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Швед призвал замолчать.

«Смешно слушать критику в адрес Погба, на него вешают всех собак. Перешли дорогу на красный – виноват Поль. Прокололи колесо – виноват Поль. Пусть люди смотрят на себя. Особенно это касается бывших футболистов.

Пусть все критики заткнутся и займутся своим делом. Прежде чем хаять кого-то, нужно изучить факты», – приводит слова шведа FourFourTwo.

Погба – действующий чемпион мира.