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    Лига наций. Уэльс проиграл Дании, Словакия разгромила Украину

    Дания обыграла Уэльс в матче 5-го тура Лиги наций. Датчане с 7-ю очками идет на первой строчке в группе, Уэльс с 6-ю очками идет вторым.

    В другом матче Словакия разгромила Украину со счетом 4:1. Украина осталась на первой строчке и гарантировала себе проход в следующую лигу, Словакия с 3 очками идет второй.

    Лига наций. Лига В. 5 тур, группа 4

    Уэльс – Дания – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Йоргенсен, 42; 0:2 – Брэйтуэйт, 88; 1:2 – Бэйл, 90.

    Лига наций. Лига В. 5 тур, группа 1

    Словакия – Украина – 4:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Руснак, 6; 2:0 – Куцка, 26; 2:1 – Коноплянка, 47; 3:1 – Зрелак, 52; 4:1 – Мак, 61.

    Календарь Лиги наций

    Турнирная таблица Лиги наций

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.11.2018 00:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +34755

      Anper 18 ноября 2018, 12:14

      бывает

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