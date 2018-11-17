Лига наций. Уэльс проиграл Дании, Словакия разгромила Украину

Дания обыграла Уэльс в матче 5-го тура Лиги наций. Датчане с 7-ю очками идет на первой строчке в группе, Уэльс с 6-ю очками идет вторым.

В другом матче Словакия разгромила Украину со счетом 4:1. Украина осталась на первой строчке и гарантировала себе проход в следующую лигу, Словакия с 3 очками идет второй.

Лига наций. Лига В. 5 тур, группа 4

Уэльс – Дания – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Йоргенсен, 42; 0:2 – Брэйтуэйт, 88; 1:2 – Бэйл, 90.

Лига наций. Лига В. 5 тур, группа 1

Словакия – Украина – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Руснак, 6; 2:0 – Куцка, 26; 2:1 – Коноплянка, 47; 3:1 – Зрелак, 52; 4:1 – Мак, 61.

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Турнирная таблица Лиги наций