Кьеллини: «Нельзя считать меня незаменимым»

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини поделился ожиданиями от матча против Португалии в Лиги наций.

«100-й матч за сборную? Я мечтал об этом с детства. Но я сейчас думаю только об игре, мне нравится статистика после 95-й минуты матча.

Нельзя считать меня незаменимым. Нет таких игроков. Приятно быть в сборной, потому что здесь все могут выйти на поле. В сравнении с клубом здесь сложнее предсказать, кто будет играть, а кто не будет.

Для таких опытных игроков, как я или Леонардо Бонуччи, приятно быть в составе команды и ощущать немного беззаботности и бодрости», – сказал Кьеллини.