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    Кьеллини: «Нельзя считать меня незаменимым»

    Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини поделился ожиданиями от матча против Португалии в Лиги наций.

    «100-й матч за сборную? Я мечтал об этом с детства. Но я сейчас думаю только об игре, мне нравится статистика после 95-й минуты матча.

    Нельзя считать меня незаменимым. Нет таких игроков. Приятно быть в сборной, потому что здесь все могут выйти на поле. В сравнении с клубом здесь сложнее предсказать, кто будет играть, а кто не будет.

    Для таких опытных игроков, как я или Леонардо Бонуччи, приятно быть в составе команды и ощущать немного беззаботности и бодрости», – сказал Кьеллини.

    Источник: Football Italia

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    16.11.2018 23:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4305

      Zubo 17 ноября 2018, 02:00

      Ты незаменим чувак, не скромничай

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