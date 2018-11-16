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    Венгер: «Я не чувствую, что я на пенсии, но чувствую, что я расстроен»

    Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о жизни вне футбола.

    «Я не чувствую, что я на пенсии, но чувствую, что расстроен. Я люблю соперничество, и это то, по чему я скучаю. Есть много вещей, по которым я не скучаю. Например, все, что происходит вокруг матча – то, с чем нужно справляться.

    Но соперничество, результаты, которых вы можете достигнуть вместе, эмоции, которые можно разделить, взлеты и падения – по этому скучаю, потому что я всю свою жизнь провел в этом.

    Я не закончил. Люди всегда хотят поместить вас в какой-то статус. Например, что вы на пенсии или что вы закончили. Люди хотят окончательно вычеркнуть вас, когда вы становитесь старее», – сказал Венгер.

    Ранее сообщалось о том, что Венгер отклонил предложение «Фулхэма» и опроверг назначение в «Милан».

    Источник: Football Italia

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    16.11.2018 23:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +715

      Mario84 17 ноября 2018, 00:21

      Он великий. Да ошибался, но кто и нас не делал этого.

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      Рейтинг: +597

      Gornostay 17 ноября 2018, 00:16

      Венгер - "Где я ? "
      Старик, ты на пенсии

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