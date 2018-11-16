Венгер: «Я не чувствую, что я на пенсии, но чувствую, что я расстроен»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о жизни вне футбола.

«Я не чувствую, что я на пенсии, но чувствую, что расстроен. Я люблю соперничество, и это то, по чему я скучаю. Есть много вещей, по которым я не скучаю. Например, все, что происходит вокруг матча – то, с чем нужно справляться.

Но соперничество, результаты, которых вы можете достигнуть вместе, эмоции, которые можно разделить, взлеты и падения – по этому скучаю, потому что я всю свою жизнь провел в этом.

Я не закончил. Люди всегда хотят поместить вас в какой-то статус. Например, что вы на пенсии или что вы закончили. Люди хотят окончательно вычеркнуть вас, когда вы становитесь старее», – сказал Венгер.

Ранее сообщалось о том, что Венгер отклонил предложение «Фулхэма» и опроверг назначение в «Милан».