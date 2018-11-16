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    Ерохин – о разгроме от Германии: «Это должно послужить хорошей встряской»

    Полузащитник сборной России Александр Ерохин прокомментировал результат товарищеского матча против Германии (0:3)

    «В четверг был неудовлетворительный результат – как говорит наш тренер, у нас нет товарищеских матчей, для нас все игры важны. Поэтому мы, конечно же, расстроились.

    Германия много контролирует мяч, так что мы готовились играть вторым номером. Получилось не все. Поражение 0:3 должно послужить хорошей встряской», – сказал Ерохин.

    Главные выводы по матчу Германия – Россия

    Самое обидное – Германия унизила нас вторым составом

    Источник: «Матч ТВ»

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    16.11.2018 20:59
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 17 ноября 2018, 11:10

      Хорошо если это будет для вас уроком. Игра со шведами покажет состоятельность сборной России.

      2
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      Рейтинг: +4290

      mutabor0992 17 ноября 2018, 00:36

      Этому тупоголовому самому встряска нужна...Встряска мозгов!Чтобы не ломал игроков(Хектор) в товарняках.

      0
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 16 ноября 2018, 23:44

      Тряска длиною в 10 лет.

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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 16 ноября 2018, 23:22

      Вот выиграют наши у Шведов -- буду посмотреть -- что будут говорить и писать , те кто сейчас с пеной у рта , обсирает свою сборную !!!

      3
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      Рейтинг: +12213

      ВетеR > Zenmaster 17 ноября 2018, 01:42

      А её нужно превозносить ?)
      Игры нет, тренер физрук !

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      Рейтинг: +2780

      BlackMurder 16 ноября 2018, 22:31

      Поверьте, проплаченый Чм в России это лишь неувязочка, сейчас куда вы не поедите вас будут топтать, ваш уровень это обыгрывать Азербайджан, аравию, Мальта, а все остальные вас в асфальт закатают

      2
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > BlackMurder 16 ноября 2018, 23:36

      Вы,из прокурорских? Уже дело завели ,на всех кто причастен к купле-продаже?? Если нет,то не ****...те,голословно...

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      Рейтинг: +2780

      BlackMurder > Ruryu 17 ноября 2018, 08:28

      Я констатирую факт

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      Рейтинг: +2780

      BlackMurder > borusse 17 ноября 2018, 08:29

      Они просто не хотят признать факт, пусть хоть бойцов мама в сборную вызывают, толку ноль, я смотрел футбол сб. Армении и скажу они окуенное играют, а тут

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      Рейтинг: +2780

      BlackMurder 16 ноября 2018, 22:28

      Играть хотели в атакующий футбол с немцами!?) вы ребят отмороженые) причем играли со сборной Германии, где тупо только только наигрывается молодежь, только зарождается новый бмв)

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > BlackMurder 16 ноября 2018, 23:38

      Вот народ..,после Испании,на ЧМ,орали:"автобус поставили",теперь: "зачем с фашиками в атакующий футбол играть". Определитесь,что хотите,а потом,слюной брызгайте

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > borusse 17 ноября 2018, 06:35

      Отношение,к гражданам Германии,у каждого своё... а недоразумение,Вы увидите в зеркале,когда причесываться будете...

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 16 ноября 2018, 22:04

      А "горчичник", который должен быть красной карточкой, ничему Ерохина не научил? Если он даже об этом не вспомнил. Чем для жертвы всё закончилось, не знаю. Информация не попадалась. Но Ерохин засуживал не только удаления, но и рассмотрения его дела персонально с дисквалификацией. Матчей на десять минимум! Лучше - на двадцать!

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      Рейтинг: +213

      nik_59 16 ноября 2018, 21:37

      Да уж- спецы...

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      Рейтинг: +3298

      Опорник84 16 ноября 2018, 21:30

      Вам указали ваше место любезный!

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      Рейтинг: +12213

      ВетеR > Опорник84 17 ноября 2018, 01:44

      А место то в подвале !

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 16 ноября 2018, 21:28

      Кому встряской, лысому? Да его ничем не проймешь, все равно Нойштеттера выставит на шведов и еще кучу натурализаноидов.

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