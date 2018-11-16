Хорошо если это будет для вас уроком. Игра со шведами покажет состоятельность сборной России.
Полузащитник сборной России Александр Ерохин прокомментировал результат товарищеского матча против Германии (0:3)
«В четверг был неудовлетворительный результат – как говорит наш тренер, у нас нет товарищеских матчей, для нас все игры важны. Поэтому мы, конечно же, расстроились.
Германия много контролирует мяч, так что мы готовились играть вторым номером. Получилось не все. Поражение 0:3 должно послужить хорошей встряской», – сказал Ерохин.
Главные выводы по матчу Германия – Россия
Самое обидное – Германия унизила нас вторым составом