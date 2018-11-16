Рамос: «Спасибо всем за сообщения с поддержкой. Я скоро вернусь»

Рамос-наверное .самый сильный и лучший защитник мира на данный момент ! Да, бывают у него не подобающие моменты !Но мы помним его человеческие качества ! помощь людям .со страдание по ушедшему футболисту Пуэрта .Он . помогает нуждающимся-а вот Дзюба . например-не помогает ! Только языком чешет !
Защитник «Реала» Серхио Рамос сообщил, что приступил к восстановлению после травмы.
«Возвращаюсь к работе по моему восстановлению в Вальдебебасе. Спасибо за ваши сообщения с поддержкой.
Я скоро вернусь», – написал футболист в инстаграме.
Рамос был вызван в сборную Испании на матч пятого тура Лиги наций с Хорватией (2:3) и товарищескую игру с Боснией и Герцеговиной (18 ноября). После встречи с хорватами испанец покинул расположение национальной команды из-за повреждения приводящей мышцы бедра, с которой он вышел на матч и провел в нем все 90 минут.