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    Рамос: «Спасибо всем за сообщения с поддержкой. Я скоро вернусь»

    Защитник «Реала» Серхио Рамос сообщил, что приступил к восстановлению после травмы.

    «Возвращаюсь к работе по моему восстановлению в Вальдебебасе. Спасибо за ваши сообщения с поддержкой.

    Я скоро вернусь», – написал футболист в инстаграме.

    Рамос был вызван в сборную Испании на матч пятого тура Лиги наций с Хорватией (2:3) и товарищескую игру с Боснией и Герцеговиной (18 ноября). После встречи с хорватами испанец покинул расположение национальной команды из-за повреждения приводящей мышцы бедра, с которой он вышел на матч и провел в нем все 90 минут.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Серхио Рамоса

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    16.11.2018 17:28
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +9770

      САДЫЧОК 16 ноября 2018, 19:24

      Рамос-наверное .самый сильный и лучший защитник мира на данный момент ! Да, бывают у него не подобающие моменты !Но мы помним его человеческие качества ! помощь людям .со страдание по ушедшему футболисту Пуэрта .Он . помогает нуждающимся-а вот Дзюба . например-не помогает ! Только языком чешет !

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      Рейтинг: +597

      Krd123 16 ноября 2018, 18:31

      Слащавый немощный) Кутепов лучше

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      Рейтинг: +709

      VAD07 > Krd123 16 ноября 2018, 21:14

      Ты видать Головина не видел:)

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      Рейтинг: +1485

      balam 16 ноября 2018, 18:17

      Серхио-красаучег! Любил бы тебя,в хорошем смысле ,если бы ты не порол. бабая завалил целенаправленно. а мы за него болеем. а нас миллиард.харчнешься падла

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