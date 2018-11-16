Лунев: «Удовлетворения от своей игры нет – трешку в первом тайме пропустил. Хорошо, что немцы еще расслабились»

Голкипер сборной России Андрей Лунев заявил, что неудовлетворен своей игрой в товарищеском матче с Германией (0:3). По его мнению, от большего количества пропущенных мячей его спасла расслабленность немецкой команды во второй тайме.

«Конечно, нам хотелось играть побыстрее, но соперник много владел мясом, мы больше перемещались и потратили больше сил.

Немцы понравились тактически, технически и физически, топ уровень. В психологическую яму после трех мячей я не упал. Мог вытащить первый мяч, но принял неправильное решение. Начал гадать, хотя мог остаться на месте и реагировать, тогда был бы шанс отбить. Удовлетворения от своей игры нет – трешку в первом тайме пропустил. Хорошо, что немцы еще расслабились. Тогда бы точно в яму загнали. Хотя, может мы добавили. В любом случае, второй тайм был совсем другим.

Нужно побольше играть с топ-соперниками – Испанией, Германией, Аргентиной, Францией. По сравнению с ними понимаешь, что не идеален, счет что нужно много работать», – сказал Лунев.