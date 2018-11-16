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    Лунев: «Удовлетворения от своей игры нет – трешку в первом тайме пропустил. Хорошо, что немцы еще расслабились»

    Голкипер сборной России Андрей Лунев заявил, что неудовлетворен своей игрой в товарищеском матче с Германией (0:3). По его мнению, от большего количества пропущенных мячей его спасла расслабленность немецкой команды во второй тайме.

    «Конечно, нам хотелось играть побыстрее, но соперник много владел мясом, мы больше перемещались и потратили больше сил.

    Немцы понравились тактически, технически и физически, топ уровень. В психологическую яму после трех мячей я не упал. Мог вытащить первый мяч, но принял неправильное решение. Начал гадать, хотя мог остаться на месте и реагировать, тогда был бы шанс отбить. Удовлетворения от своей игры нет – трешку в первом тайме пропустил. Хорошо, что немцы еще расслабились. Тогда бы точно в яму загнали. Хотя, может мы добавили. В любом случае, второй тайм был совсем другим.

    Нужно побольше играть с топ-соперниками – Испанией, Германией, Аргентиной, Францией. По сравнению с ними понимаешь, что не идеален, счет что нужно много работать», – сказал Лунев.

    Источник: Sport24

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    16.11.2018 15:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 16 ноября 2018, 21:59

      Расслабились не те немцы, что у них, а те немцы, что у нас в обороне.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4290

      mutabor0992 16 ноября 2018, 17:23

      Мужик!Не стал юлить...А немцы действительно просто перестали играть.Но тупоголовый еРохин подкатился и сломал Хектора.Зачем?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +952

      Untitled-1 16 ноября 2018, 16:26

      сраная германия трешку отгрузила (почти ц)

      -1
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