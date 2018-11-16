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    Мората: «Конте мог бы хорошо справиться в «Реале»

    Форвард «Челси» Альваро Мората не удивлен слухами, что «Реал» был заинтересован в приглашении на пост главного тренера итальянца Антонио Конте.

    «Я не удивлен слухами об интересе «Реала» к Конте. Он один из лучших тренеров мира. Тактически очень мало кто доходит до его уровня.

    Конте по духу победитель, как и «Реал». И когда клубу-победителю быстро нужен тренер, то нормально подумать о человеке вроде Конте. Думаю, он мог бы хорошо справиться на «Бернабеу», – заявил Мората.

    На этой неделе «Реал» объявил о подписании контракта с Сантьяго Солари до 2021 года.

    У «Реала» новый тренер. Он – соавтор лучшего гола Зидана и фанат Месси

    О проблемах «Реала» в этом сезоне мы поговорили в подкасте «Скинь мяч». В чем ошибся Лопетеги? Как пережить уход Роналду и Зидана? Что дальше? Послушайте:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: AS

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    16.11.2018 10:31
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