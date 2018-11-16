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    Руни – о прощальном матче: «Еще долго буду хранить его в своей памяти»

    Нападающий сборной Англии Уэйн Руни поделился мыслями о прощальном матче в составе национальной команды, который пришелся на товарищескую игру с командой США (3:0). Перед игрой ему был вручен специальный приз за 53 гола в составе команды. Сделал это Гарри Кейн.

    «Это был невероятный момент для меня и всей моей семьи. Я еще долго буду хранить его в своей памяти.

    Перед игрой я попросил Гарри Кейна вручить мне награду, так как я верю, что он побьет мой рекорд. С нетерпением жду момента, чтобы в ответ вручить ему приз», – сказал Руни.

    На счету Кейна на данный момент 19 голов за сборную Англии.

    Источник: Goal.com

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    16.11.2018 10:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5786

      Alex Molchanov 17 ноября 2018, 21:04

      Удачи в дальнейшем, к сожалению когда то приходится уходить.)

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