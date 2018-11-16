Руни – о прощальном матче: «Еще долго буду хранить его в своей памяти»

Нападающий сборной Англии Уэйн Руни поделился мыслями о прощальном матче в составе национальной команды, который пришелся на товарищескую игру с командой США (3:0). Перед игрой ему был вручен специальный приз за 53 гола в составе команды. Сделал это Гарри Кейн.

«Это был невероятный момент для меня и всей моей семьи. Я еще долго буду хранить его в своей памяти.

Перед игрой я попросил Гарри Кейна вручить мне награду, так как я верю, что он побьет мой рекорд. С нетерпением жду момента, чтобы в ответ вручить ему приз», – сказал Руни.

На счету Кейна на данный момент 19 голов за сборную Англии.