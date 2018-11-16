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    Пикфорд снова написал шпаргалку на бутылке с водой

    Накануне состоялся товарищеский матч, в котором встречались сборные Англии и США. Игра завершилась со счетом 3:0.

    Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд заранее подготовился к возможному пенальти в этой встрече. Он сделал шпаргалку о том, кто из соперников в какой угол пробивает одиннадцатиметровые. Подсказки были написаны маркером на бутылке с водой.

    Ранее Пикфорд уже прибегал к такому методу перед серией пенальти в матче чемпионата мира-2018 против Колумбии.

    Источник: talkSPORT

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    16.11.2018 08:06
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 16 ноября 2018, 17:14

      Все эти шпаргалки не всегда соответствуют действительности. Главный принцип для вратаря - стой на месте и не дергайся до удара.

      2
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      Рейтинг: +18893

      Atoniq 16 ноября 2018, 15:00

      Спалился со шпоргалкой, вон из класса, экзамен не сдан!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      Dimon013 16 ноября 2018, 11:02

      Помогло интересно?))

      0
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 16 ноября 2018, 10:24

      вообще то, васся, уже давно в каждой команде существует аналитик, который ведет в том числе и такую статистику, и он специальными жестами, васся, показывает тренеру или вратарю - в какой угол преимущественно бьет тот или иной номер

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2098

      ItalianFootball 16 ноября 2018, 09:59

      Расслабляет память) устала...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7774

      mihail200606 16 ноября 2018, 09:25

      Продуманно..

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 16 ноября 2018, 08:58

      Двоечник.))))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 16 ноября 2018, 08:58

      Думает на два шага вперед)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 16 ноября 2018, 08:20

      Вот продуман)) нашим вратарям на заметку)

      8
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      Рейтинг: +585

      tilvan > Артурка32 16 ноября 2018, 09:54

      Главное - готовился!

      3
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 > tilvan 16 ноября 2018, 11:32

      Вместо того, чтоб в барах пить и драться)))

      2
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