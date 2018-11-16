Пикфорд снова написал шпаргалку на бутылке с водой

Накануне состоялся товарищеский матч, в котором встречались сборные Англии и США. Игра завершилась со счетом 3:0.

Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд заранее подготовился к возможному пенальти в этой встрече. Он сделал шпаргалку о том, кто из соперников в какой угол пробивает одиннадцатиметровые. Подсказки были написаны маркером на бутылке с водой.

Ранее Пикфорд уже прибегал к такому методу перед серией пенальти в матче чемпионата мира-2018 против Колумбии.