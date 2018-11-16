Черчесов: «Хотели по-другому играть и себя проявить. Футбол без ошибок не бывает»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал комментарий после товарищеского матча с Германией (0:3). Специалист отметил, что команда проведет работу над ошибками после столь крупного поражения.

– Можно ли было таким составом сыграть лучше? И если 0:3 с Уругваем помогли стать лучше, как эти 0:3 помогут стать сильнее?

– Я уже и до игры сказал – не спрашивайте про травмированных. Это рабочая ситуация, мы на нее не реагируем. Вне зависимости от того, кто на поле. Во втором тайме мы это показали. Но почему-то мы вышли с первых минут и по какой-то причине не были готовы к тем скоростям, которые предложили немцы. Хотя и вчера, и сегодня на установке говорили. Какая-то сыгранность нужна, но поражение есть поражение, и мы не ищем оправданий. Надо сделать анализ и двигаться дальше.

– Что было сказано в перерыве, что во второй 45-минутке команда преобразилась?

– Если вы думаете, что я кричал, то это не так. При 0:3 игроки требуют не критики, потому что сами знают, что плохо сыграли первый тайм, а помощи, как взаимодействовать. Мы им это подсказали, и в какой-то мере это помогло.

– Вы уже сказали про скорости в первом тайме. Но как вы объясняете, что впервые за год такие легкие голы команда пропускает?

– Позволю себе не согласиться. С Уругваем мы такие же голы пропускали. Со стандарта, со штрафного, который сами организовали. Не хотелось бы переходить на личности. Мы спокойно проанализируем, кто как сыграл. Футбол без ошибок не бывает. Естественно, мы хотели по-другому играть и себя проявить. Будем анализировать и делать для себя выводы.

Главные выводы по матчу Германия – Россия