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    Черчесов: «Хотели по-другому играть и себя проявить. Футбол без ошибок не бывает»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал комментарий после товарищеского матча с Германией (0:3). Специалист отметил, что команда проведет работу над ошибками после столь крупного поражения.

    – Можно ли было таким составом сыграть лучше? И если 0:3 с Уругваем помогли стать лучше, как эти 0:3 помогут стать сильнее?

    – Я уже и до игры сказал – не спрашивайте про травмированных. Это рабочая ситуация, мы на нее не реагируем. Вне зависимости от того, кто на поле. Во втором тайме мы это показали. Но почему-то мы вышли с первых минут и по какой-то причине не были готовы к тем скоростям, которые предложили немцы. Хотя и вчера, и сегодня на установке говорили. Какая-то сыгранность нужна, но поражение есть поражение, и мы не ищем оправданий. Надо сделать анализ и двигаться дальше.

    – Что было сказано в перерыве, что во второй 45-минутке команда преобразилась?

    – Если вы думаете, что я кричал, то это не так. При 0:3 игроки требуют не критики, потому что сами знают, что плохо сыграли первый тайм, а помощи, как взаимодействовать. Мы им это подсказали, и в какой-то мере это помогло.

    – Вы уже сказали про скорости в первом тайме. Но как вы объясняете, что впервые за год такие легкие голы команда пропускает?

    – Позволю себе не согласиться. С Уругваем мы такие же голы пропускали. Со стандарта, со штрафного, который сами организовали. Не хотелось бы переходить на личности. Мы спокойно проанализируем, кто как сыграл. Футбол без ошибок не бывает. Естественно, мы хотели по-другому играть и себя проявить. Будем анализировать и делать для себя выводы.

    Главные выводы по матчу Германия – Россия

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.11.2018 01:23
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    Комментарии16
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    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 16 ноября 2018, 16:39

      Трагедию конечно не надо делать. Со Швецией игра будет важнее.

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 16 ноября 2018, 12:15

      вечно он сдаёт анализы результат плохой то кал или моча не подходит для работы в сборной

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1211

      Серёга Краснодарский 16 ноября 2018, 11:11

      я не вправе указывать тренеру но спросилбы у него почему игроки идут на перерыв и в конце игры с сухой головой

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 16 ноября 2018, 10:08

      Нет основных игроков , таким составом играли первый раз ! Немцы сразу врубили обороты , нашим было трудно войти в игру -- как , кому , чего , куда -- не сыграны ужасно -- пока разбирались , пропускали ! Во втором боле менее нащупали маленько -- моменты появились , в скорости прибавили , как обычно подвела реализация ! Одним словом -- это поражение -- хорошая прививка перед Шведами ! " За одного битого -- двух не битых дают !!! " Держитесь Шведы -- Медведь идёт !!!

      2
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      Рейтинг: +1387

      Fin035 16 ноября 2018, 07:56

      По моему немцы в очередной раз дали нам понять, что наша сборная намного медленнее и менее технична! Это еще раз дает вам-Станислав Черчесов очередной повод для размышления, что не там вы ищите ключик от .......!

      1
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      Рейтинг: +2635

      yorgenbarenz 16 ноября 2018, 07:30

      Нашим с немцами играть-себе дороже.Но это лучший способ сдуть щёки после мнимых успехов.

      1
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 16 ноября 2018, 06:24

      eaaaa

      0
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      Рейтинг: +10001

      Спартак10000 16 ноября 2018, 05:22

      конец сказке

      2
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      Рейтинг: +9

      KorolevVM 16 ноября 2018, 05:00

      Дальше -больше

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      Ответить
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      Рейтинг: +9

      KorolevVM 16 ноября 2018, 05:00

      А что дальше Стас?

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