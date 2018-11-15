Гнабри сделал счет разгромным в матче Германия – Россия

Поцриотам-привет!Вот и усе...Карачун!А усатый говорил,что будут расти...Ну мы увидели ваш рост.Немцы играли 1(ОДИН!) тайм.А еРохин идиот!!!Зачем так катиться в товарнике?
Сегодня в Лейпциге проходит товарищеский матч между сборными Германии и России.
На 8-й минуте нападающий хозяев Лерой Сане открыл счет. На 26-й минуте защитник Никлас Зюле удвоил преимущество команды. Под конец первого тайма Серж Гнабри сделал счет разгромным.
«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Лев и Черчесов вместе выигрывали чемпионство. Они давно дружат