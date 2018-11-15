Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Гнабри сделал счет разгромным в матче Германия – Россия

    Сегодня в Лейпциге проходит товарищеский матч между сборными Германии и России.

    На 8-й минуте нападающий хозяев Лерой Сане открыл счет. На 26-й минуте защитник Никлас Зюле удвоил преимущество команды. Под конец первого тайма Серж Гнабри сделал счет разгромным.

    «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Лев и Черчесов вместе выигрывали чемпионство. Они давно дружат

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.11.2018 23:30
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4290

      mutabor0992 16 ноября 2018, 00:43

      Поцриотам-привет!Вот и усе...Карачун!А усатый говорил,что будут расти...Ну мы увидели ваш рост.Немцы играли 1(ОДИН!) тайм.А еРохин идиот!!!Зачем так катиться в товарнике?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +209

      Горький565 16 ноября 2018, 00:35

      Пусть порадуются, Берлин опять будет НАШ!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1639

      dendiesel 16 ноября 2018, 00:21

      нисколько не сомневался, что проиграют с разгромным счётом!!! наши с немцами не умеют играть, вне зависимости от того в каком состоянии сборная Германии!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 16 ноября 2018, 00:04

      ...ТБ зашёл...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 16 ноября 2018, 00:03

      Плакали мои Н и ТМ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3560

      aaaaahhhh 16 ноября 2018, 00:02

      а у нас на поле Заболотный, - чмырина не забившая ни одного мяча.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 16 ноября 2018, 00:00

      В защите большие проблемы. Да, похоже везде проблемы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +263

      Джавел. 15 ноября 2018, 23:45

      Куда там подевались заслуженные мастера по футболу и их якобы заслуженный тренер... Позорище. Дворовый футбол.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери > Джавел. 16 ноября 2018, 00:17

      Как получили цацки так сразу и карьеру завершили многие)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 15 ноября 2018, 23:44

      Ну и где те, кто "могут повторить"?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7396

      Старикан 15 ноября 2018, 23:39

      И зачем в Лейпциг ехали? Так позориться?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 