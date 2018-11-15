Гнабри сделал счет разгромным в матче Германия – Россия

Сегодня в Лейпциге проходит товарищеский матч между сборными Германии и России.

На 8-й минуте нападающий хозяев Лерой Сане открыл счет. На 26-й минуте защитник Никлас Зюле удвоил преимущество команды. Под конец первого тайма Серж Гнабри сделал счет разгромным.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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