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    Червиченко: «Аршавин не перешел в «Спартак» не из-за 60 тысяч»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что экс-полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин не перешел в московский клуб не по финансовым причинам.

    «Это глупость, конечно. Никто ничего не пожалел. Были разговоры о переходе Аршавина в «Спартак». Там все уперлось не в 60 тысяч евро, а в то, что Аршавин не смог найти общий язык с Романцевым (бывший главный тренер «Спартака» – прим. ред.). В этой ситуации Романцев был абсолютно прав в том, что он будет определять позицию Аршавина на поле, а не сам Андрей.

    Просто Андрей требовал, чтобы он гарантированно играл на позиции нападающего. Но Романцев видел Аршавина на позиции чуть ниже. И в разговоре, когда Аршавин сказал, что хочет играть нападающего, Романцев ответил, что Андрей будет играть там, где он скажет. Вот такая позиция была и поэтому не договорились. 60 тысяч? Я сейчас и не помню уже, 16 лет прошло, может быть, были какие-то 60 тысяч, но не причиной, а поводом. Но этот трансфер не состоялся точно не из-за 60 тысяч евро», – сказал Червиченко.

    Аршавин: «В свое время у «Спартака» был последний шанс заполучить меня, но Червиченко пожалел 60 тысяч»

    Источник: Sport24

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    15.11.2018 22:41
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +3795

      serppion 16 ноября 2018, 15:20

      Запоминается последняя фраза — это Штирлиц вывел для себя, словно математическое доказательство.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 16 ноября 2018, 12:25

      да зажал ты жмот всё теперь на Романцева бочку катишь

      0
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      Рейтинг: +799

      амани 16 ноября 2018, 10:33

      гражданин Червиченко , ты идиот?.......

      1
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 16 ноября 2018, 10:03

      Значит у обоих заинтересованных сторон не было особого желания договариваться об этом переходе.

      3
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 16 ноября 2018, 08:14

      В то время действительно были разговоры о том, что Романцев видит Аршавина на месте правого полузащитника, а Шава не хотел на этой позиции играть.

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      Рейтинг: +8169

      nik55 16 ноября 2018, 07:49

      что один что второй-----два сапога пара

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      Рейтинг: +1

      vbn123 16 ноября 2018, 06:31

      Червеченко как всегда лжет и не краснеет, только жиреет.

      1
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 15 ноября 2018, 23:19

      Тут помню, там не помню
      Главное что не перешел!!!!

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 15 ноября 2018, 23:02

      Аршавин нечто противоположное говорил, так что Червь в очередной раз подтвердил что он трепливая баба.

      2
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > Мары 16 ноября 2018, 00:53

      А Шава не трепло? Та ещё тварь, Андрюша "Ваши надежды - ваши проблемы".
      Конечно, сейчас он рассказывает, что Спартак пожадничал, хотя вариант Червиченко более логичен. Шава наглый всегда был, даже Петржеле указывать пытался.

      4
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      Рейтинг: +2637

      Andrering87 > Мары 16 ноября 2018, 00:54

      да тут в принципе все равно что один сказал, что второй правды мы никогда не узнаем.....

      1
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      Рейтинг: +5693

      _Marqella_ > general.lizyukov 16 ноября 2018, 02:18

      Уважаемый, много ты знаешь кто кому указывает в Зените...??? А то что он ответил неадекватам что это их проблемы ,не относится ко всему футбольному сообществу...)) Шава легенда, лучший российский игрок 2000-х..))

      6
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      Рейтинг: +1

      vbn123 > general.lizyukov 16 ноября 2018, 06:30

      Ты о себе, ты редкостная тварь, это бесспорно. Шава правильно указывал Петржеле, сам Власта об этом говорил не раз. Что с Андреем ему было всегда приятно вести диалог, он умные вещи говорил, даже тогда, когда он был еще молод. Ты свою дурость держи при себе, хамло. А слова Шавы были верные и относились к такому же бы***д**лу и хамью как ты.

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары > general.lizyukov 16 ноября 2018, 11:25

      Так я ж на это и не возражаю.
      Личностные оценки , это отдельная статья, но конкретко в этом случае, верю Андрею, а не этой жирной свинье, который уже многого не помнит когда ему неудобные вопросы задают.

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      Рейтинг: +23534

      Мары > Andrering87 16 ноября 2018, 11:27

      Правда как раз через определённое время всплывает и проводя водораздел между высказываниями одного и другого, прихожу к выводу, что жирный хряк врёт и пытается выкрутиться как может.

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      Рейтинг: +2637

      Andrering87 > Мары 16 ноября 2018, 11:50

      ну может быть, он все равно жирный г*ндон....но среди футболистов тоже есть такие....

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      Рейтинг: +23534

      Мары > Andrering87 16 ноября 2018, 12:08

      Есть.Даже спорить не буду.Достаточно на Кокорина с Мамаевым глянуть.Да и у нас в клубе Глушаков чёрти что вытворял.Просто достаточно проанализировать предыдущие интервью Аршавина и Червя, чтобы сделать простой вывод.Червь выкручивается.

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      Рейтинг: +2637

      Andrering87 > Мары 16 ноября 2018, 13:41

      Червь просто жалок, говорит всякую херню, бред несет...да и говорит о том, что в принципе интереса то не имеет, так лишь бы его вспомнили...

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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > vbn123 16 ноября 2018, 23:40

      Папе своему советы давай, если он у тебя есть (С)

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