Червиченко: «Аршавин не перешел в «Спартак» не из-за 60 тысяч»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что экс-полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин не перешел в московский клуб не по финансовым причинам.

«Это глупость, конечно. Никто ничего не пожалел. Были разговоры о переходе Аршавина в «Спартак». Там все уперлось не в 60 тысяч евро, а в то, что Аршавин не смог найти общий язык с Романцевым (бывший главный тренер «Спартака» – прим. ред.). В этой ситуации Романцев был абсолютно прав в том, что он будет определять позицию Аршавина на поле, а не сам Андрей.

Просто Андрей требовал, чтобы он гарантированно играл на позиции нападающего. Но Романцев видел Аршавина на позиции чуть ниже. И в разговоре, когда Аршавин сказал, что хочет играть нападающего, Романцев ответил, что Андрей будет играть там, где он скажет. Вот такая позиция была и поэтому не договорились. 60 тысяч? Я сейчас и не помню уже, 16 лет прошло, может быть, были какие-то 60 тысяч, но не причиной, а поводом. Но этот трансфер не состоялся точно не из-за 60 тысяч евро», – сказал Червиченко.

Аршавин: «В свое время у «Спартака» был последний шанс заполучить меня, но Червиченко пожалел 60 тысяч»